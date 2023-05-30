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Milletvekili seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete’de

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimi sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarını Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladı. Kararda, partilerin aldıkları oy sayıları ile seçim çevresi bazında milletvekillerinin listeleri yer alıyor.

Buna göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil 55 milyon 835 bin oy kullanıldı. Bunların 54 milyon 442 bin 588’i geçerli sayıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 87.05 olarak açıklandı.
Seçimde en yüksek oyu 19 milyon 392 bin ile Adalet ve Kalkınma Partisi alırken, bunu 13 milyon 802 bin ile Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon 484 binini Milliyetçi Hareket Partisi, 5 milyon 275 binini İYİ Parti, 4 milyon 803 bini Yeşil ve Sol Gelecek Partisi, 1 milyon 527 binini Yeniden Refah Partisi, 956 binini de Türkiye İşçi Partisi kazandı.

Partilerin kazandıkları milletvekili sayıları ise şöyle:
AK Parti 268
CHP 169
Yeşil ve Sol Parti 61
MHP 50
İYİ Parti 43
Yeniden Refah Partisi 5
Türkiye İşçi Partisi 4

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