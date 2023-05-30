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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı: Gündemde seçim ve kurultay var

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında seçim sonuçları değerlendirilecek, partinin haziranda yapılacak 3. Olağan Kurultayına hazırlık çalışmaları ele alınacak.

Haber Merkezi
AA
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İYİ Parti Başkanlık Divanı, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.

 

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