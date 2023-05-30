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YSK: Milletvekili seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek

YSK Başkanı Yener, milletvekili seçimleri kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, milletvekili seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

 

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