Gözler yeni kabinede: İşte kulislerdeki isimler

Canan SAKARYA

Bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesi bu hafta belli olacak. YSK tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarının 1 Haziran’da ilan edilmesinin ardından önce Erdoğan yemin ederek yeni kabineyi açıklayacak daha sonra kabine üyeleri yemin ederek iş başı yapacak.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk mesaini yeni kabine için yapacak. Özellikle ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, ekonomi politikalarında bir değişim olup olmayacağı konusu iş ve ekonomi dünyasının en çok odaklandığı ve tartıştığı başlığı oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği balkon konuşmasında ekonomiye yönelik mesajlarında güven ve istikrar vurgusu yapan Erdoğan’ın “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi” şeklindeki açıklamaları Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış olan, kulislerde bir süredir adı geçen Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminde yer alacağı beklentisini bir kez daha güçlendirdi.

Yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının ikiye çıkarılacağı ve ekonomiden sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Mehmet Şimşek’in, bu görevi üstlenebileceği dile getiriliyor. AK Parti’nin seçim beyannamesini hazırlayan ekip içerisinde yer alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, üç dönem kuralı nedeniyle Meclis dışında kalan Cevdet Yılmaz'ın da bakanlık için adı geçiyor.

Cumhur İttifakının Mecliste çoğunluğunu sağlaması ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yeniden kabineye kaydırılabileceği belirtiliyor. Üç dönem kuralına takılan ve Meclis dışında kalan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da ismi kabine için geçiyor. Kabine için adı geçen diğer bir isim ise 27. Dönemde Meclis Başkanvekili görevini üstlenen Süreyya Sadi Bilgiç.

Kulislerde, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğini açıklayan Sinan Oğan’ın da kabinede görev alabileceği dile getiriliyor. Öte yandan, bazı bakanlıklarda iş dünyasından, sektörüne hakim isimlerin görev alabileceği dile getiriliyor. Mehmet Ali Aydınlar’ın adı kulislerde Sağlık Bakanlığı için geçiyor. Sağlık Bakanlığı için halen Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın da ismi konuşuluyor.

Kesin sonuçlar 1 Haziran’da açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin seçim sonuçları Yüksek Secim Kurulu tarafından 1 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Meclis’te Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin yemin töreni süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Seçim Kanununa göre, bu tarihten itibaren 3 gün içinde Erdoğan Meclis'te yemin edecek. Erdoğan, tarafından kabinenin açıklanmasıyla sıra cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin törenine gelecek.

Mecliste yeni dönem hazırlıkları hızlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle sahada olan ve kayıt işlemlerini seçim sonrasına bırakan 28. Dönem milletvekillerinin kayıt işlemleri bu hafta hızla tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta 600 milletvekilinden 73’ü kayıt yaptırdı, hafta başından itibaren ise kayıt işlemleri hızlandı. Mecliste bu hafta yapılacak milletvekili yemin töreni öncesinde, milletvekili odalarının belirlenmesi için yarın kura çekimi yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Meclis süreci işlemeye başlayacak. Kesin sonuçların ilanını takip eden 3’üncü gün Meclis Genel Kurulu saat 14.00’te toplanacak ve milletvekilleri Meclis Genel Kurulu’nda yemin edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin en yaşlı üye sıfatıyla geçici Meclis Başkanı olarak yöneteceği oturumda milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Milletvekili yemin töreni cumhurbaşkanı yemin töreninden önce gerçekleştirilecek.

Ekonomide zorlu süreç

Erdoğan kabinesini özellikle ekonomide zorlu bir süreç beklerken, kabinenin göreve başlaması ile birlikte işçi, memur ve emeklinin gözü temmuz ayı için Erdoğan’ın vadettiği ücret ve maaş artışlarında olacak.

Cumhurbaşkanının seçim kampanyası döneminde emekli ve çalışanlara ardı ardına açıkladığı vaatlerin yerine getirilmesi için takvim işlemeye başlayacak. Seçimlerden önce en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından Erdoğan, seçim kampanyası süresince 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşlarının iyileştirileceği sözünü verdi. Toplu sözleşme döneminde en düşük kamu işçisi ücretinin brüt 21 bin 750 liraya çıkarılmasının ardından Erdoğan en düşük memur maaşının da 22 bin lirayı bulacağını ve bu artışların emeklilere de yansıyacağını açıkladı. Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağı sözünü de verdi.