Özgür Özel: CHP’nin seçim başarısının kaynağı gençler

ANKARA (EKONOMİ) - Bilkent Üniversitesi Sosyal Demokrasi Topluluğu'nun düzenlediği Gençlik Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin seçimlerdeki başarısının kaynağının gençler, eşit temsil ve bilim olduğunu söyledi.

Başarının kapısının ilk anahtarının gençlere güvenmek olduğunu belirten Özgür Özel, “İkincisi eşit temsil, kadınların siyasette daha çok olmasıydı. Nerede gençler ve kadınlar aday olduysalar başarılı oldular. Bodrum'da 30 yaşında belediye başkanım var. Korkuteli'nde 29 yaşında, Bucak'ta 28 yaşında kadın belediye başkanımız var. Hüseyin Can Güner, 31 yaşında Çankaya Belediyesi'ni yönetiyor." dedi.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu’nda gerçekleşen toplantıya,

CHP Genel Sekreteri ve Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Aday belirleme sürecinde, gençlere ve kadınlara fırsat verildiğine dikkat çeken Özgür Özel şunları söyledi:

"Nerede gençler ve kadınlar aday olduysalar başarılı oldular. Bodrum'da 30 yaşında belediye başkanım var. Korkuteli'nde 29 yaşında, Bucak'ta 28 yaşında kadın belediye başkanımız var. Hüseyin Can Güner 31 yaşında şu an ilçesinde bulunduğumuz Çankaya Belediyesi'ni yönetiyor. Gençlik politikalarından sorumlu 30 yaşında genel başkan yardımcımız Sevgi Kılıç var. Bu partinin kodlarında bu var zaten. İstanbul Avcılar’da ve Tuzla'da, İzmir Çeşme'de ve Narlıdere'de, Muğla Bodrum'da ve Ankara Çankaya'da 32 yaş altında Türkiye'nin en kalabalık, rantın en yüksek olabileceği, çıkar çevrelerinin en önemsediği belediyelerde bu örgütün gençlik kollarından gelen, 30'lu yaşlarının başlarında iyi eğitimli, liyakatli, yabancı dil bilen, dünyayı bilen, Türkiye’yi gören vizyoner arkadaşlarımız var. Yani bu seçimi CHP nasıl kazandı diye bakanların, o kapıya takılan üç anahtarın ve Cumhuriyet’in kuruluş kodlarının bize rehber olduğunu bilmelerini isterim.”