Özgür Özel'den Erdoğan'a: O dersi milletimiz verir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin grup başkanvekili seçimi için yapılan grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildiği için Burcu Köksal'dan boşalan koltuğa seçilen Ankara Milletvekili Murat Emir'i tebrik ederek sözlerine başladı. Grup Başkanvekilliği için 2 aday olduğunu anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"2 adayımız arasından hiçbir ayrım gözetmeksizin bir demokratik yarışı teşvik ettik. Adaylarımızdan bir tanesi birinci turda salt çoğunluğu alarak Murat Emir, Meclis'te emeği olan hem hukukçu kimliğiyle hem hekim kimliğiyle mecliste çok çalışan, arkadaşımız grup başkanvekilimiz olarak seçildi. Diğer adayımız Sevda arkadaşımız, tüm arkadaşlarımız kadar bu göreve layık olan bir arkadaşımızdı. Bundan sonra da CHP, parti içi demokrasi, grup içi demokrasiyi işletmeye devam edecek.

"Çok büyük bir zafer için görevlendirildik"

Ben grup başkanvekilliğinden gelen, Meclis görevinin siyasetin ta kendisi olduğunu bilen birisiyim. Grubumuzun Meclis'e devamı, komisyonlarda çalışması noktasındaki hassasiyetimizi bir kez daha dile getirdik. Ben milletvekilinin önemini çok iyi bilen, çok iyi kavrayan, çok iyi vurgulayan birisiyim. Birileri parlamenter sistemi, parlamentoyu yıprata dursun, biz milletvekillerimizi siyasetin odağında, siyaseti birlikte kararlaştırdığımız, birlikte uyguladığımız bir süreç olacak grubumuz. Ortak mutabakatımız şudur; 31 Mart bir zafer değildir çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev yapılacak 2. yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görevi bilinciyle çalışıyoruz. O görev bilinciyle çalışacaklar.

"Bir oyla kazanılacak bir seçimin bilincindeyiz"

Milletvekillerimizin, belediye başkanı olmasından boşalan illerimize özel görevlendirmelerimiz olacak. Milletvekilimizin olmadığı illerimizde görevlendirmeler olacak. Yerel seçimlerde stratejik çalıştık. Risk ve fırsat illerinde çalıştık. Ve çok önemli bir başarı elde ettik. Şimdi bütün Türkiye fırsat risk illerinden oluşmaktadır CHP için. Bir oyla kazanılacak bir seçimin bilincindeyiz. O bir oy için arkadaşlarımız basılmadık yer, gidilmedik il, gidilmedik ilçe bırakmadan çalışacaklar. Grubumuza güveniyorum. Bundan sonra sıkça kapalı grup toplantıları yapacağız. Önümüzdeki siyaseti birlikte okuyup, birlikte kurup, hep birlikte uygulayacağız."

"Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa çalışmaları için yapacağı temaslarda yaklaşımlarının ne olacağı sorusu üzerine Özel, "Anayasa meselesi, Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisiyle tartışmak isterim. Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık konusu ne olursa olsun. Ama anayasa meselesinde olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer ve anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğini özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 artı 1 düzenlemesi önerisine ilişkin Özel, "Anayasa değişikliğini gerektirecek konular bambaşka bir kapsam. Bir anayasa değiştirmek istiyorsanız mevcut anayasaya uyuyor musunuz diye bakarlar. Mevcut anayasaya uyuluyorsa daha iyisini yapmak, aksayan bir zemin varsa onarmak için müzakere zemini oluşur mu oluşur." cevabını verdi.

"Öz eleştiri yapmak yerine 'seçimleri biz kazandık' diyor"

Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz yemeği paylaşımıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün söylüyorum tercüme hatası sanıyorlar, Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunların çok önemli bir kısmı 230 euro ile geçiniyor diyorum. Bu cümlenin İngilizce ve Almanca tercümesini hata sanıyor dünyadaki liderler. Birileri bu ülkede 1 ayını 230 euro ile geçinmeye itilmiş 15-16 milyon emekli varken, birileri o euroları veriyor o ıstakozları yiyor, onu paylaşıyor. Erdemliler hareketi diye kurulmuş bir hareket dün grup toplantısında öz eleştiri yapmak yerine 'seçimleri biz kazandık' diyor. Seçmenin mektubunu balkonda okuyup grupta masal okumaya başlamak ders almamak demektir. O zaman size daha çok verilecek ders var sandıkta. O dersi milletimiz verir."

Levent Bayraktar'ın vefatı

Ayrıca Özel, bugün hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın vefatına ilişkin üzüntülerini de dile getirerek "Bu ülkede en iyi yetişmiş isimlerden birisiydi, yeri dolmaz, emaneti emanetimizdir. Ben onu günün birinde Başbakanlık’ta ya da Meclis'te Kanunlar ve Karalar’ın başında görmek arzusundayken hiç olmazsa partisini birinci parti gördü. Nur içinde yatsın, biz kendisini çok seviyorduk hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı. (ANKA)