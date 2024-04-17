Özgür Özel: Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek. Sorunun çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilimin dinmeyeceğini söyledi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndaki konuşması hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Özgür Özel, "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek. Sorunun çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nda konuştum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 17, 2024
"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek. Sorunun çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır." pic.twitter.com/OUnjsPLI6m