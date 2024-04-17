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Özgür Özel: Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek. Sorunun çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel: Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilimin dinmeyeceğini söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndaki konuşması hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Özgür Özel, "Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmadan gerilim dinmeyecek. Sorunun çözümü için 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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