Özgür Özel'den bakanlara tepki: Seçim güvenliğinden sorumlusun, İstanbul'da taraf tutuyorsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seçmenlere seslendi.

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim çalışmalarına bakanların da katılmasına tepki gösteren Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul’da Ekrem başkana karşı artık adaylarının mücadeleyi tek başına yürütemediğini kabul edenler 17 bakanla İstanbul’a çıkartma, kuşatma yapıyorlar. Ancak bu tavır sizin gibi AKP’ye oy veren seçmeni de çıldırtıyor. ‘Maliye Bakanı, Murat Kurum yerine oy peşinde koşacağına emeklinin sorununa çare bulsun, emeklinin sıkıntısını çözsün’ diyorlar. ‘Çalışma Bakanı, Murat Kurum için oy toplayacağına işsizlik sorununu çözsün’ diyorlar. ‘Yargıya güven yüzde 30’un altına düşmüşken Adalet Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var’ diyorlar. Bizim işimiz gücümüz Esenyurt. Ekrem başkanın işi gücü İstanbul. Peki işi gücü yoksulluğu ortadan kaldırmak, işsizliğe çare bulmak, adalet getirmek, kadınları korumak, gençlerin umutlarını arttırmak olan iktidarın bakanları güya tarafsız olacaklardı, güya bürokrat olacaklardı, teknokrat olacaklardı işlerine bakacaklardı. Siyaseti siyasetçiler yapacaktı. İçişleri Bakanı seçim güvenliğinden sorumlu olan sensin. Polis sana bağlı. Jandarma sana bağlı. Seçim güvenliği senin işin, sen gelmişsin İstanbul’da taraf tutuyorsun, Murat Kurum için oy istiyorsun. Yazıklar olsun böyle adalete, yazıklar olsun böyle devlet yönetimine. Geçen seçimi kumpas videolarla kazananlar, bir büyük yalanın arkasına sığınanlar, ‘Efendim açsın, yoksulsun, işsizsin ama tehlike büyük oyu bana vermelisin. Yoksa ezanı susturacaklar, yoksa bayrağı indirecekler, yoksa vatanı böldürecekler’ yalanı ile insanları korkutan, korku ittifakına cevabımızı bir kez daha veriyoruz. Esenyurt birlik beraberlik demektir. Kardeşlik demektir. Barış demektir. Esenyurt ittifakı ve Türkiye ittifakı hepinizi mahcup edecektir. Buna inanıyoruz buna güveniyoruz."