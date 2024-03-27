İşte yeni metrobüsler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde yüz elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlayacağını açıkladı.

Beylikdüzü’nden Kadıköy’e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor. Metrobüs hattındaki yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırımlar yapan İBB, yüzde 100 elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başlıyor. İBB bünyesindeki İETT ve Metro İstanbul iş birliği ile hayata geçen elektrikli metrobüsler son teknolojiye sahip olması ve yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.

2.5 milyon lira yakıt tasarrufu

Yüzde 100 elektrikli metrobüsler için bilgi veren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “Bu araç manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sağlıyor. Aracın hem önünde hem de arkasında sürücü kabini mevcut. Tam şarj ile 80 km menzile sahip. 20 dakikalık şarj ile 50 km gidebiliyor. 4 vagonlu, 420 yolcu kapasiteli. Bu kapasite son derece önemli çünkü bundan önceki araçlarda 150 yolcu taşınırken, son dönemde alınan 280 kişilik araçlarla yolcular taşınıyordu. Şimdi bu araçla yolcu kapasitesi 420’ye çıkacak.” dedi.

Dünyada gelişen teknolojileri yakından takip ediyor; rasyonel olanları İstanbul’a getiriyoruz;



Başkanımız @ekrem_imamoglu’ nun sürdürülebilir ulaşım vizyonu ile @ietttr ve @metroistanbul işbirliğiyle,



-40 metre uzunluğunda

- 420 yolcu kapasiteli

- % 100 Elektrikli

- Rahat,… pic.twitter.com/Etqevysqqa — İrfan Demet (@irfan_demet) March 27, 2024

Elektrikli metrobüsün tamamen sessiz çalıştığına dikkat çeken İrfan Demet, böylece gürültü kirliliğinde önüne geçileceğini vurguladı. İrfan Demet şöyle devam etti:

“Yeni nesil elektrikli metrobüsler 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Yani dizel araçlara kıyasla yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 300 ton karbondioksit salınımını engelliyor. Bu rakam İstanbul’a yılda 8 bin ağaç dikmeye eşdeğer bir rakam. Metrobüs hattında sadece 1 günde 250 bin km. yol yapıldığı göz önüne alındığında İstanbul için çok önemli bir yakıt tasarrufu elde edilecek. Daha çevreci bir İstanbul için de önemli bir katkı sağlayacak.”

"Lastiği bile patlasa 40 kilometre yoluna devam edebiliyor"

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy da, elektrikli metrobüsler ile raylı sistem standartlarını metrobüs hattına taşımayı amaçladıklarını belirtti. Elektrikli metrobüslerin bataryalı ve sıfır emisyonlu olduğuna dikkat çeken Dr. Özgür Soy, “Yeni nesil metrobüsler şoföre bağlı kazaları önleyecek şekilde otonom sürüşe sahip. 12 tane farklı motoru var, lastiği bile patlasa 40 kilometre yoluna devam edebiliyor. Buradaki esas amacımız yurt dışından teknoloji transferiyle tamamen yerli üretim yapmak. Üretici firma da buna çok açık, inşallah bunun çalışmalarına başlayacağız. İnşallah testlerin olumlu olacağını hevesle bekliyoruz. Garaj testleri tamamlandı, 1 Nisan’da metrobüs hattında test sürüşlerine başlayacağız.” dedi.

Metrobüsün özellikleri

Verilen bilgilere göre, son 2 yıl içerisinde filoya dahil edilen, 280 yolcu kapasiteli, konforlu ve güçlü 252 adet yeni metrobüs aracına ek olarak şimdi de yüzde 100 elektrikli, 40 metre uzunluğunda, 420 yolcu kapasiteli modern araçlar filoya katılıyor.

Alanında gelişmiş son teknolojilere sahip olan yeni elektrikli metrobüs araçları, 295 KW gücünde, manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sunan, tek şarj ile 80 km menzile sahip, 20 dk. şarj ile 50 km mesafe gidebilen, 4 vagonlu, yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı sunan, sürücüsüz otonom sürüş İmkanına sahip, Şerit Takip Asistanından, 360 derece panoramik görüntüleme imkanı gibi bir dizi teknolojik donanımı bünyesinde bulunduruyor.