Anadolu Üniversitesi’ndeki fakülte kapatmaları Meclis gündeminde: Bu karar, Eskişehir’in hafızasına müdahaledir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Anadolu Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi kapatıldı. Aynı kararla Ege Üniversitesi'ne Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknoloji Enstitüsü açıldı.

"Bu bir dönüşüm değil, açık biçimde bir dağıtım ve dağıtılmadır"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, İşletme ve İktisat Fakülteleri’nin kapatılmasına sert tepki gösterdi.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyan Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Rektör Yusuf Adıgüzel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da değinen Arslan, “Kamuoyunu yatıştırmaya dönük, meseleyi basite indirgeyen bu açıklama, gerçeği yansıtmıyor. ‘Hiçbir bölüm kapanmadı’ demek, diplomada yazan fakülte adını, akademik kimliği, öğrencinin ve mezunun haklarını yok saymaktır. Bu bir dönüşüm değil, açık biçimde bir dağıtım ve dağıtılmadır” dedi.

Rektör, yaptığı açıklamada açıköğretimin adının gizlendiğini ve bu "düzensizliğe" son verildiğini öne sürerken, Arslan şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi’nin 1958’e dayanan bir akademik geçmişi, örgün ve yaygın öğretimde Türkiye’ye ve dünyaya katkısı vardır. Bu fakülteler sadece açıköğretim sistemiyle değil, yıllarca örgün eğitimle de öğrenci yetiştirmiş, bilim üretmiş, ülkenin dört bir yanına nitelikli insan kaynağı sağlamıştır. Şimdi bu kurumsal yapılar bir gecede ortadan kaldırılıyor, adına da ‘düzen’ deniyor. Kabul edilemez.”

“Sadece Anadolu Üniversitesi’nde kapatıldı, diğerleri yerinde duruyor”

Arslan, Türkiye’de onlarca üniversitede benzer fakültelerin faaliyet göstermeye devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu fakültelerin kapatılması pedagojik ya da bilimsel bir karara dayanmıyorsa, bu kararın ardında başka saikler var demektir” ifadelerini kullandı.

TBMM’ye sunduğu soru önergesinde şu kritik başlıkları gündeme taşıdı:

• Kararın gerekçesi nedir, bilimsel bir rapora mı dayanmaktadır?

• Öğrencilerin kazanılmış hakları nasıl korunacaktır?

• Mezunlara verilen “Açıköğretim Fakültesi” diplomaları yasal mıdır?

• Akademik ve idari personelin durumu ne olacaktır?

• Üniversite bileşenlerinin görüşü alınmış mıdır?

• Anadolu Üniversitesi’nin kurumsal kimliği, bölgesel kalkınmadaki rolü bu karardan nasıl etkilenecektir?

“Bu karar, Eskişehir’in hafızasına müdahaledir!”

Kararın sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir yıkım olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“Bu düzenleme, Eskişehir’in toplumsal belleğinde yer etmiş değerlerin, üniversitenin kurumsal hafızasının ve kamusal kimliğinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Üniversite yalnızca bir bina, bir tabela değil; bir kentle bütünleşmiş, toplumsal rol üstlenmiş bir yapıdır. Bu müdahaleyi reddediyoruz.”

Milletvekili Arslan, kararın geri alınması ve sürecin şeffaf, katılımcı, akademik ilkelere uygun biçimde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.