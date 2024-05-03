Özgür Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır. Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.