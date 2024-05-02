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Kritik görüşme başladı: Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Kritik görüşme başladı: Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Özel’i AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel’e ziyaretinde CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da eşlik ediyor.

Özel, 8 yıl sonra AK Parti Genel Merkezi'ne giden ilk CHP Genel Başkanı oldu. Son olarak 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti.

Görüşmenin ana gündeminde yeni anayasa çalışmaları olacak. 

Görüşmede sağlık, eğitim, ekonomi gibi konuların da konuşulması bekleniyor.

 

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