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Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Özel, eski genel başkanları 6 Nisan'da yapılacak 21’inci Olağanüstü Kurultaya davet etti.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den eski genel başkanlara kurultay daveti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirecek olağanüstü kurultaya önceki genel başkanları davet etti.

Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanacak.

CHP'nin kayıtlı bin 323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

Pazar günü gerçekleştirilecek kurultay öncesi Özgür Özel, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özel, eski genel başkanları 21’inci Olağanüstü Kurultay'a davet etti.

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