Papa Leo'nun ilk resmi yurt dışı durağı Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Papa 14. Leo, ilk durağı olan Ankara'ya vardı.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde Katolik dünyasının ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan "AZ 4000" sefer numaralı "A320neo" tipi özel uçak hareket etti. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Esenboğa Havalimanı'na saat 12.22 ile ayak bastı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Papa'nın Türkiye ziyaretinde mihmandar bakan olarak belirlendi.