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Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti

Pegasus Hava Yolları, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerinin geçici süre iptal edildiğini, Lübnan uçuşlarının ise gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
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Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Orta Doğu’da yaşanan olağanüstü durum sebebiyle İran seferlerimiz 19 Haziran 2025, Irak ve Ürdün seferlerimiz ise 16 Haziran 2025 günü dahil olmak üzere iptal edilmiştir. Lübnan seferlerimiz ise olası riskler göz önüne alınarak gün doğumundan sonra iniş yapacak şekilde planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran, Irak, Ürdün kalkışlı ve varışlı seferlerde seyahat planı olan yolculara ilave haklar tanındığı, 30 Haziran'a kadar olan uçuşlar için kesintisiz iptal, ücretsiz değişiklik veya açığa alma yapılabileceği kaydedildi.

Bilet işlemleri, "www.flypgs.com" internet sitesi veya şirketin mobil uygulaması üzerinden ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Orta Doğu'ya sefer yapan bazı uçaklar başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Emirates Havayolları'nın Manchester-Dubai ve Londra-Dubai seferlerini yapan Airbus A380 tipi uçakları İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk havayolu şirketlerinin İran seferlerini yapan bazı uçakları da Bakü'ye yönlendirildi.

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