Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt'tan 'onaylı randevu' uyarısı: Sağlıkta şiddeti artırabilir

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) başaltılan onaylı randevu uygulamasını değerlendirdi.

Yeni uygulamaya giren onaylı randevu sistemi üzerine çalıştıklarını söyleyen Özyurt, "Üstünde epeyce çalıştık bunun. Çok yürüyebilecek bir uygulama değil. Yani randevu aldı, randevudan bir gece evvel randevusunu onaylamak zorunda. Onaylamazsa iptal oluyor. Bir sonraki randevuya kalıyor. Onayladığı halde gelmezse yine 15 gün randevu alamıyor. Ama acil durumlarda 'hastam ağır, muayene olması lazım' derse gidip muayene olabiliyor. Böyle olunca bu sisteme gerek duyulmayabilirdi. Çok doğru değil." ifadelerini kullandı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özyurt, bakanlığın, meslek odalarının, sendikaların ve hekimlerin görüşünü almadan MHRS'de değişiklik yaptığını kaydederek, "Mutlaka bu işin tamamen içinde olan; tabip odalarının, sağlık sendikalarının karar aşamasında fikirlerinin alınması gerekir. Sadece onlar da değil; önde gelen üniversite tıp fakülteleri, eğitim veren devlet hastanelerinin de mutlaka görüşünün alınması lazım. Çünkü işin içinde, mutfağında olan onlar. Bu işin ne kadar yürüyeceğini, ne kadar yürümeyeceğini, nasıl ters sonuçlar oluşturabileceği onlar da mutlaka Sağlık Bakanlığı kadar yetkin olarak biliyorlardır. O yüzden bu uygulama yürürlüğe girmeden evvel bu fikirlerin alınmış olmasını çok önemsiyorum. Ama alınmadan ortaya kondu. Göreceğiz nasıl yürüyeceğini." diye konuştu.

"Zorlu bir süreç"

Yeni uygulama ile sağlıkta şiddetin artabileceğine de dikkat çeken Özyurt, "Hekimlere olan şiddeti muhtemelen arttıracak. Çünkü randevu onaylamadı ama ertesi gün muayene olmaya gitti. Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir ifadesi de var; 'çok acil durum varsa gidip muayene olabilir' diye. Dışarıda bekleyen hastalarla, içeride hasta bakmaya çalışan hekim üstünde yarattığı stresi düşünmek bile istemiyorum. Hem orada bekleyip sırasına gelmesini bekleyen hastalar hem içeride hastaları tedavi etmeye, bir plan yapmaya çalışan hekimler için zorlu bir süreç olacak. Ama ileride daha iyi bir noktaya getirilebilir mi? Bu konuda paydaş olan diğer kurumlardan da fikir alınarak daha ideal bir noktaya çekilebilir." şeklinde konuştu.

"Onaylı Randevu" sisteminin hastanelerde bir çatışma ortamı meydana getirebileceğini de dile getiren İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, "Hekime olan şiddet hiç istemediğim bir şey ama biraz daha artabilir. Hekime olan şiddetin artması, hastanın hastaya sıkıntı yaratması... Dışarıda birileri sırasını bekliyor, ismini görünce içeri girecek ama o 'dün ben randevu almıştım' deyip de onaylamayan insanlar da gelecek. Orada bir çatışma ortamı, tatsız bir durum ortaya çıkabilir. Hekimler bu şiddetten çok bıktı." ifadelerini kullandı.