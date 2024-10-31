Özgür Özel: Akın Gürlek, sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının yankıları sürüyor. CHP, DEM Parti, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yurttaşlar Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına yönelik sert eleştiriler yaptı.

"Akın Gürlek, sen Erdoğan'ın Zekeriya Öz'üsün"

CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu operasyonu yönettiğini iddia etti. Özel, operasyonu yöneten Akın Gürlek’i de Zekeriya Öz’e benzeterek, “Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Ahmet Hoca’nın tutuklanacağını dün öğle saatlerinde Erdoğan açık açık söyledi. Talimatı vermişler. Biliyorsunuz, Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Hrant Dink davasında Saray’ın talimatlarını yerine getiren biri vardı. Onun adı seyyar giyotin. Mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettirmişlerdi. Onun adı adaletin celladıydı. Son görevi bakan yardımcılığıydı. Bir telefonla, “Bana İstanbul’da lazımsın” emriyle koştu geldi ve dünkü operasyonu yönetti. Buradan sesleniyorum. Sayın Erdoğan’ın talimatıyla gelip de bu operasyonlara girişen Akın Gürlek, Zekeriya Öz’ü hatırlıyor musun? Sen Erdoğan’ın Zekeriya Öz’üsün.” ifadelerini kullandı.

“Ahmet Özer için bu haksızlıklar karşısında bir aradayız”

Özel, Belediye önünde toplanma çağrısına karşılık polis ekiplerinin bina önünde güvenlik alanını daralttığını söyledi. Özel, daha sonra bu hareketin halkın iradesini küçültme çabası olduğunu belirtti. Öte yandan CHP Genel Başkanı, “Biz Esenyurt’un en büyük meydanını doldurduk, bu haksızlıklar karşısında bir aradayız” dedi.

“Cumhuriyetimizin temellerine saygısızlık yapılıyor”

Ayrıca Özel, Cumhuriyetin 101. yılında yapılan bu müdahalelerin halkın iradesine bir darbe olarak nitelendirdi. Daha sonra Özgür Özel, iktidarı ve ortaklarını hedef aldı. Özel, “Karşımıza her türlü kötülüğü diktiler, ancak sinmedik, eğilmedik. Dolayısıyla bugün de millet iradesine saygısızlık eden iktidara karşı dimdik ayaktayız” diye konuştu.

Ahmet Özer’in gözaltına alınma süreci

Özgür Özel, öte yandan Özer’in sabaha karşı evine çilingirle girilerek gözaltına alınmasını eleştirerdi. Özel, “Ahmet Özer’in yatak odasına kadar girip uyandırdılar. Yapılanlar, halkın vicdanında karşılığını bulacaktır” dedi. Özel, ayrıca belediye binasına da balyozla girilerek arama yapıldığını ve bu süreçte avukatların içeri alınmadığını söyledi.

“FETÖ kumpaslarından medet umuluyor”

Özel, Ahmet Özer’in terörle ilişkilendirilmesi girişimlerini, FETÖ kumpaslarına benzetti. Ayrıca Özel, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımını eleştirerek, “Kürt sorunu yok diyenler, Esenyurt’ta yaptıklarıyla Kürt sorununun varlığını tüm dünyaya ilan etmişlerdir” dedi. Bu olayların Türkiye’de demokrasiye darbe niteliğinde olduğunu savunan Özel, kayyum politikalarının demokratik süreci baltaladığını vurguladı.