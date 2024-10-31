Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 anlaşma imzaladık dedi ve açıkladı: Ticarette İlk hedefimiz 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkiye ile Senegal arasında beş anlaşmanın imzalandığı duyuruldu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasında beş anlaşmaya imza atıldığını duyurdu. Ticaret hacminin 500 milyon dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, ilk hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının değerinin 3 milyar doları bulduğunu vurguladı.

Erdoğan, İstanbul'da yarın düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na da değinerek, bu toplantıların ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağını kaydetti. Senegal'in 2050 programının da gündeme geldiğini aktaran Erdoğan, tecrübelerini dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda güvenlik, savunma sanayi ve FETÖ ile terörle mücadele konularında atılacak adımların değerlendirildiğini belirten Erdoğan, destekleri için teşekkür etti.

"Tüm dünya İsrail'e baskı yapmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Sahel bölgesi ve Filistin'deki gelişmeleri de ele aldıklarını belirtti. İsrail'in uyguladığı soykırım politikaları karşısında Türkiye ile Senegal'in atabileceği adımları konuştuklarını ifade eden Erdoğan, Senegal'in Filistin meselesinde iki devletli çözüm konusundaki tutumunu değerli bulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı insani bir görev olarak görüyoruz" diyerek, zulmün ne olduğunu iyi bilen kardeşlerinin İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruşunu takdirle karşıladıklarını belirtti. Ayrıca, vicdan sahibi ülkeleri daha fazla baskı yapmaya davet etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Faye ise şu ifadeleri kullandı:

Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıcak ve misafirperver karşılaması için teşekkür etti. İki ülke arasındaki samimi ilişkilerin güçlendirilmesi için sağlanan fırsatları vurgulayan Faye, savunma, tarım, sağlık, turizm ve ticaret alanlarında zengin bir işbirliği yelpazesi olduğunu belirtti.

Faye, Türk firmalarının inşaat projelerindeki başarısını övgüyle karşıladı ve ortaklıklarının başka sektörlere de genişletilmesi arzusunu dile getirdi. Ayrıca, özel sektör temsilcilerine malzeme ve hizmet tedarikinin ötesinde ortak girişimlerin güçlendirilmesi konusunda destek vereceğini ifade etti. Senegal’in 2050 ulusal dönüşüm planını da gündeme aldıklarını sözlerine ekledi.

Soru-cevap

'2050 Senegal programı'nda Türkiye Senegal'i nasıl destekleyecek?

Senagal Cumhurbaşkanı Faye:

İfade ettiğiniz üzere yakın zamanda 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm planımızı kabul ettik. Görüşmemizde bu konuda Türkiye ile hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. Sanayileşme alanında, tarım alanında teknik ve mesleki eğitim alanında, gençlerin istihdamı konusunda hemfikir olduk. Sayın Erdoğan ve ben bu konuları görüşüp iş birliğimizi savunma alanında güçlendirme görüşümüzü ifade ettik. Bunu önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi ve ticaretimizi 1 milyara çıkarma hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Yüksek öğretimde atılacak alanlar, savunma sanayisine atılacak müşterek adımlar, altyapı ve üstyapıda geçmişte atılan adımlar var. Bu konuda Senegal'in Türk inşaat sektörünü iyi tanıdığını biliyorum. Yeni adımları da müşterek atacağımıza inanıyorum. Güvenimizi tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mikati'nin, Nasrallah'ın yerine geçecek liderin aynı istikamette ilerleyeceği yönündeki tespitini dikkate alarak, bölgenin ciddi bir ateş çemberine doğru gittiğini belirtti.

Erdoğan, bu durumun ilerleyen süreçte daha da sıkıntılı hale geleceğini vurgulayarak, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, bölgedeki gelişmeleri kontrol altına almak için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Bu kapsamda uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.