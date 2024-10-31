Ekrem İmamoğlu'ndan 'kayyum' tepkisi: Esenyurt'a kirli bir oyun kuruyorlar

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek tüm İstanbulluları Esenyurt'a davet etti. Bu çağrı üzerine Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta konuştu.

İmamoğlu'nun Esenyurt'taki konuşmasında öne çıkan başlıca ifadeleri şunlar oldu:

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı konuşmada, CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu bir hak arama mücadelesidir. Bugün burada Esenyurt'un güzel insanları bir araya gelmiş durumda. Memleketimizin dört bir yanından insanlar var; Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi herkes burada. Esenyurt, koca bir yürek. Esenyurt'a karşı kirli bir oyun kuruluyor. Çok değerli Ahmet Özer'i terörist ilan edip tutuklayarak kayyum atadılar. Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak ve tahakküm altına almak için milleti baskı altına almaya çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici eylemlerin altında kalacaklar. Yalanı ve iftirayı yemek gibi tüketiyorlar" dedi.

"O iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım"

İmamoğlu, tutuklama iddialarını eleştirerek, "Ahmet Özer başkanımızı tutuklama gerekçelerini biraz anlatayım; neymiş Ahmet başkanımız ile terör örgütü arasında varmış gibi gösterilmek istenen ilişkinin kanıtı diye ortaya konan iddiaları okudum. Hukukçularımızdan özür diliyorum ama o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım" dedi.

İmamoğlu, savcılığın, "terör örgütü ile bağını gösteren en önemli telefon görüşmesi" olarak nitelendirdiği bir durumu örnek vererek, "Ahmet Özer başkanımız bir vatandaşın annesi için taziyede bulunuyor. Bu lafı bağlamından koparıp terör bağlantısı uydurmak nasıl bir aklın ürünüdür?" diye sordu. İmamoğlu, "Siz çalışma arkadaşınız ailesinden birini kaybettiğinde, onun kardeşi terör örgütü üyesi diye başsağlığı dilemeyecek misiniz?" şeklinde konuşarak durumu eleştirdi.

"Her gününü yalanla geçiren akılla karşı karşıyayız"

Ekrem İmamoğlu, çözüm süreciyle ilgili tartışmalara değinerek, "Çözüm süreci heyeti arasında gerçekleşen konuşmada İmralı'da yapılan toplantıda Ahmet başkanımızın adı geçiyormuş, demek ki teröristmiş. Çözüm sürecine katkı sağlamak için çabalayan teröristse, o süreci başlatan kamu görevlilerini ne yapacağız?" dedi.

İmamoğlu, bu durumun siyasi bir operasyon olduğunu vurgulayarak, "Kendi işlerine geldiği gibi evirip çevirip kıvırıp her gününü bir yalanla geçiren akılla karşı karşıyayız. Aklını vicdanını başkasına kiraya vermemiş hiç kimse bunun bir siyasi operasyon olduğunu bilir" şeklinde konuştu.

Hak mücadelesinin önemine değinen İmamoğlu, "Hak kiminse o hakkı savunmak, Ekrem İmamoğlu'nun boynunun borcudur. Bu kardeşiniz 6 yıldır bunların iftiralarıyla, uydurma teftişlerle uğraşmıyor mu? Allah aşkına ahmak davası nedir? Böyle hukuk olmaz" dedi.

İktidara da seslenen İmamoğlu, "Siz önce milletin sandıktan çıkan iradesine saygılı bir iktidar olduğunuzu kanıtlayın. Dünyada sevgiden büyük bir şey var mı? 'Biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü' demiyor muyuz? Bu topraklardaki öğretilere bunlar uzaklar" ifadelerini kullandı.

"Asla seyirci kalmayacağız"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada kararlılıkla mücadele edeceğini belirterek, "Buradan söylüyorum, ben sizinle uğraşacağım. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız" dedi.

Cumhuriyetin 100 yıl daha yaşatılacağını vurgulayan İmamoğlu, "Atamızın mirası cumhuriyeti bu otoriter oligarşik anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Ülkemizi yoran bu zikzakları devirip bugün ve yarın başaracağız. Bunları hep birlikte evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yasakların, mahkemelerin, tehditlerin ve kumpasların kendilerini durduramayacağını belirterek, "Milletin sözünün başladığı yerde muktedir olduğunu düşünenlerin zulmü biter. Zalimin zulmünü yok edecek olan demokrasiler de milletin sözüdür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

Son olarak, "Bu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği yasaklarla ve kayyımlarla bir milim bile bükemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.