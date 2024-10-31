Isparta havaalanı uçak kargo taşıma merkezi oluyor

FİKRİ CİNOKUR / ISPARTA

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Hüdai Şahin, Isparta ve bölge ihracatının artırılmasına yönelik yaptıkları girişim sonucunda Süleyman Demirel Havalimanı’nın uçak kargo taşımacılığına açılması için sundukları taleplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıkları tarafından kabul edildiğini bildirdi.

İhracatçılar artık uçak kargo firmaları ile anlaşarak, ürünlerini Isparta’dan direk yurt dışına gönderebileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

‘’Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Süleyman Demirel Havalimanının uçak kargo taşımacılığına açılması için büyük çaba sarf ettik. Bu konuda hem bakanlıklar hem de TOBB nezdinde girişimlerde bulunduk. ‘Tarımla Büyüyen Isparta’ hedefi doğrultusunda yaptığımız bu girişimler sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’in büyük destekleriyle Süleyman Demirel Havalimanından uçak kargo taşımacılığına başlamasına Ulaştırma Bakanlığı onay verdi.’’

Kiraz ihracatında rekabet kolaylaşacak

İhracatçıların, uçak kargo taşımacılığı yapan firmaları ile anlaşarak ürünlerini ihraç edebileceğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

‘’Süleyman Demirel Havalimanından uçak kargo taşımacılığı yapılabilmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. İlimiz ve bölge ihracatçıları artık uçak kargo firmaları ile anlaşarak, ürünlerini Isparta’dan direkt yurt dışına gönderebilecek. Böylelikle ürünler daha kısa sürede ve daha az maliyetli fiyata yurtdışına ihraç edilebilecek ve ihracat hızlanacak, rekabet kolaylaşacak. Zaman kısalacak ve kargo hizmetleri veren diğer havaalanlarının yükü ve nakliye maliyetleri azalacak. Özellikle Isparta’da üretilen ve raf ömrü kısa olan kirazımız daha kısa sürede ihraç edilebilecek, Uzakdoğu’ya ihraç edilerek rekabet şansımız artacak. 2023 yılında Isparta’dan 27 bin ton kiraz ihraç edilmişti. Isparta Havaalanının uçak kargo taşıma merkezi olması ile başta kiraz olmak üzere, kayısı ve elma, karanfil ihracatı daha da artacak. Uçak kargo taşıma merkezi olan Isparta Havalimanı aynı zamanda Afyon, Burdur ve Antalya’nın da ihracatına katkı sunacak.’’

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TOBB Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’e teşekkür etti.