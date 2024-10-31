Eskişehir Sanayi Odası 56 yaşında

ESKİŞEHİR

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yaptığı açıklamada Eskişehir Sanayi Odası'nın ilk günden bu yana sanayicilerin gelişimi için gösterdiği çabayı vurgulayarak Cumhuriyetimizin 101. yılında sanayimizin geleceğine olan inançlarının artarak devam ettiğini ifade etti. Eskişehir'in sanayileşme tarihinde önemli bir mihenk taşı olan ESO’nun, 1 Kasım 1968 tarihinde bağımsız bir oda olarak faaliyete geçmesinin, ildeki sanayileşme sürecine hız kazandırdığını belirten Kesikbaş, “Oda, sanayicilerin sorunlarını kamuoyuna taşırken, çözüm önerileri sunarak her zaman bölgenin ve ülkenin kalkınmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Eskişehir Sanayi Odası, sanayileşmenin ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunun bilincindedir ve kalkınmanın anahtarı olarak bunu görmektedir” dedi.



ESO olarak, toplum yararına ve topluma dönük bir kurum olma hedefiyle birçok projeye imza atıldığına değinen Kesikbaş, “Üretimden uluslararasılaşmaya, mesleki eğitimden dijitalleşmeye kadar pek çok alanda aktif projeler geliştirmekteyiz. Ayrıca, sanayicilerimizin ihtiyaçlarını çözüm önerileri ile ilgili makamlara ileterek, Eskişehir'in ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Vizyonumuz, üyelerimizin ve çalışanlarımızın taleplerine yönelik etkili çözümler geliştirmek ve Eskişehir’i her zaman bir adım önde tutmaktır” diye konuştu.



Bu vesileyle, ESO’nun başarısının arkasında yatan emekleri takdirle anmak gerektiğini ifade eden Kesikbaş, “Devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak zorundayız. Ayrıca Eskişehir Sanayi Odası’nın bu günlere ulaşmasında büyük emekleri olan sanayicilere de canı gönülden teşekkür etmek gerekmekte. Eskişehir Sanayi Odası’na emeği geçen merhum ve hayattaki başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve şehrimizi marka şehir haline getiren sanayicilerimize, kıymetli çalışanlarımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” dedi.