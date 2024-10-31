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Monreve Group, uluslararası pazara ilk adımını Toskana’dan atıyor

İzmir iş dünyasının tanınmış isimleri Merve Arkas ve Lucien Arkas ortaklığında kurulan; yeme-içme, otelcilik ve perakendecilik sektörlerinde önemli başarılar elde eden Monreve Group, Toskana’da hayata geçireceği Monreve Toscana projesiyle uluslararası arenaya giriş yapıyor.

Haber Merkezi
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Monreve Group, uluslararası pazara ilk adımını Toskana’dan atıyor
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İZMİR / EKONOMİ

Montepulciano’ya yakın 1000 dönümlük arazi, tarihi villaların aslına uygun şekilde restore edilmesiyle modern bir tatil destinasyonu haline getiriliecek. Otelcilik, şarapçılık, sanat ve doğayı buluşturan “Art and Wine Resort” konseptiyle hizmet verecek proje, 2026 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas, sektördeki deneyimi, işletme tecrübesi ve vizyoner yaklaşımlarıyla kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını belirterek, “Türkiye’nin önde gelen turizm ve gastronomi merkezlerinden biri olan Monreve Alaçatı ile İzmir’de fine-dining konseptiyle hizmet veren Montiano restoranlarının başarısının ardından, Torbalı’daki Lucien Arkas Bağları içerisinde açılacak Winery Lodge konseptli Monreve Torbalı üzerinde de çalışmalarmızı sürdürüyoruz. Monreve Toscana ile markamızı küresel arenaya taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Monreve Toscana’nın sadece bir otel ya da şarap üretim merkezi olmadığına dikkat çeken Merve Arkas, “Kültürü, doğayı ve gastronomiyi bir arada sunan bir yaşam tarzı ile misafirlerimize Toskana’nın eşsiz manzarasında unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bölgenin şarapçılık geleneğini modern bir dokunuşla buluşturacağız. Bu proje, Monreve Group'un uluslararası alandaki ilk adımı ve gelecekteki küresel yatırımlarımızın habercisi” dedi.

Lucien Arkas’ın yaklaşık 15 yıllık bağcılık deneyimiyle şekillenen Monreve Toscana, şato tipi şarap üretiminin yapılacağı, Toskana’nın zeytinlikleri ve bağlarıyla çevrili bir doğada yer alacak. Misafirler, özel havuzlu tarihi villalarda konaklayarak Toskana’nın kültürel mirasını modern olanaklarla birleştiren bir tatil deneyimi yaşayacak.

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