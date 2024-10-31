İMEAK DTO Başkanı Öztürk: MSC, kruvaziyerde İzmir’i durakları arasından çıkardı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Odanın ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada İzmir’in kruvaziyer turizminde her geçen gün kan kaybettiğini söyleyen Öztürk, firmaların İzmir Limanı'nı destinasyon noktası olmaktan çıkarmaya başladığını aktardı. Bu yıl İzmir’e 57 kruvaziyer gemi ile 150 bine yakın yolcu geldiğini hatırlatan Öztürk, “Bu rakamlar bazılarına göre fazla olabilir ama bana göre az. Sıfırdan bu noktaya geldiğimizi de göz önüne almak gerekiyor. İzmir zamanında 506 bin yolcu yaparak üst üste 3 kez Avrupa’nın en iyi destinasyonu seçilmişti” dedi.

Önümüzdeki yıllarda kruvaziyer turizm istatistiklerinde artış beklerken, dünyanın en önemli kruvaziyer firmalarından MSC’nin İzmir’i durakları arasından çıkardığını öğrendiklerini ifade eden Yusuf Öztürk, “MSC, önümüzdeki yıl Nisan ayına kadar seferlerine devam edecek ama sonrasında İzmir duraklarını kapatacak. Bunun sebebi bana göre İzmir’e gelen turistin gezecek bir yerinin olmaması. Bizim öncelikle kruvaziyer gemilerini isteyip istemediğimize karar vermemiz gerekiyor. STK’lar, odalarımız, esnafımız kruvaziyer turizminin gelişmesi için çaba gösteriyor ama olmuyor. Bu sektör için her insanımızın çaba göstermesi gerekiyor. Bir fırsatı kaçırır gibiyiz ama biz çabalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Limanda elleçleme miktarı geri gidiyor

İzmir Limanı’nda elleçleme miktarının düştüğüne dikkat çeken Öztürk, “Bu yılın Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Ocak-Eylül 2024 tarihlerindeki artışın yüzde 8,2 olduğu dikkate alındığında, konteyner elleçleme rakamlarında yavaşlamayı görebiliyoruz. Yılın ilk dokuz ayında Aliağa Liman’larında 1 milyon 600 bin TEU, İzmir Limanı’nda 200 bin TEU konteyner elleçlendi. İzmir limanlarının bu yılı 2 milyon TEU’nun üzerinde elleçleme rakamı ile kapacağını söyleyebiliriz. İzmir Limanı, zamanında 900 bin TEU elleçleyebilen ve her türlü yükü ve yolcuyu elleçleme lisansına sahip olan limanıyken bu rakamlara düştü. Bu rakamları yeniden yakalayabilmemiz için, navigasyon kanalının derinleştirilmesi ve yeni nesil gemilere hizmet edebilecek marinalar ile operasyonel personel yetiştirmemiz gerekiyor. İzmir Alsancak Limanı üzerindeki belirsizliğin kalkması ve verimli bir işletme modeli ile limanın performansının artırılması en büyük dileğimiz” dedi.