  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Aydın’daki zeytin üreticileri hasada başlamak için yağmur bekliyor
Takip Et

Aydın’daki zeytin üreticileri hasada başlamak için yağmur bekliyor

Türkiye’nin bir çok bölgesinde zeytin hasadı hummalı bir şekilde sürerken, Aydın’daki üreticiler henüz bahçelerine giremediler. Sezonun kurak geçmesi zeytinde tanelerin küçük kalmasına neden olurken, kentte zeytin arazilerinin makineli hasada uygun olmaması, artan işçilik maliyetlerini işin içinden çıkılmaz boyuta taşıdı. Üreticiler, hasada başlamak için yağmur yağmasını bekliyorlar.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın’daki zeytin üreticileri hasada başlamak için yağmur bekliyor
Takip Et

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bölgedeki üreticilerin hem iklim koşulları hem de yüksek işçilik maliyetleriyle de mücadele ettiğini aktarırken, yıl zor bir sezonla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Aydın’a henüz tek bir damla yağmur düşmediğini, bu sebeple de zeytin tanelerinin hasat formuna ulaşamadığını aktaran Çondur, “Kuraklık sebebiyle zeytinimiz küçücük kaldı. Hem çalışan sayımız çok az, hem zeytin çok küçük. Zeytinde normal şartlarda 4-5 kilogramdan bir kilo yağ elde edilirken, şu an ancak 10 kilogram zeytinden bir kilogram yağ alabiliyoruz. Bu da hasat maliyetlerimizi yükseltiyor. Hasat edilen zeytinde yağ oranı çok düşük kaldığı için işçilik giderlerinin maliyetlerdeki payı çok yükseldi. Yani üreticinin daha az ürünü daha yüksek maliyetle hasat etmek zorunda kalacağı bir sezon yaşıyoruz” dedi.

“Bölgemiz makineleşmeye uygun değil”

Aydın’da zeytin tarımının diğer bölgelerden farklı olduğunu, zeytin arazilerinin fiziki koşullarının makineleşmeye uygun olmadığını ifade eden Çondur, “Aydın’da çoğu zeytinlikler yamaçlarda, dağlarda. Ağaçlarımızın yaş ortalaması 100’ün üzerinde. Fiziki durumlarımız ve ağaç sayılarımız diğer bölgelerle aynı değil. Sulanabilir arazi miktarı çok az.  Bu yıl henüz bir damla yağmur düşmediği için zeytinler tespih tanesi kadar kaldı. Ortalama bir kişi bir makineyle 700 kilo zeytin toplayabilirken, şu an bu miktar 200 kilolarda. Dolayısıyla bu da hasat maliyetini 2’ye 3’e katladı. Hem ağaçların yaş ortalamasının yüksekliği, hem ağaç çokluğu, hem de çalışan sayımız böyle olunca hasat çok pahalı oluyor. 2 bin TL çırpıcı, bin TL kadın yevmiyesi derken hasattan elimize geçen para hasat maliyetini karşılayamayor” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyorSakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyorŞehirler
Sakarya’da iki ilçe arasında raylı taşımacılık yeniden başladıSakarya’da iki ilçe arasında raylı taşımacılık yeniden başladıŞehirler
Şanlıurfa, Eurasia Startup Summit’e ev sahipliği yapacakŞanlıurfa, Eurasia Startup Summit’e ev sahipliği yapacakŞehirler
Avrupa’dan gelen siparişler demir çelik sektörünü hareketlendirdiAvrupa’dan gelen siparişler demir çelik sektörünü hareketlendirdiŞehirler

 

Şehirler
Çizgi Medikal, 125 milyon TL’ye yeni tesis kurdu
Çizgi Medikal, 125 milyon TL’ye yeni tesis kurdu
İMEAK DTO Başkanı Öztürk: MSC, kruvaziyerde İzmir’i durakları arasından çıkardı
İMEAK DTO Başkanı Öztürk: MSC, kruvaziyerde İzmir’i durakları arasından çıkardı
İZTO Başkanı Özgener: Vergi politikası gelirde adaleti desteklemeli
İZTO Başkanı Özgener: Vergi politikası gelirde adaleti desteklemeli
Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyor
Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyor
Sakarya’da iki ilçe arasında raylı taşımacılık yeniden başladı
Sakarya’da iki ilçe arasında raylı taşımacılık yeniden başladı
Şanlıurfa, Eurasia Startup Summit’e ev sahipliği yapacak
Şanlıurfa, Eurasia Startup Summit’e ev sahipliği yapacak