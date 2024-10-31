Aydın’daki zeytin üreticileri hasada başlamak için yağmur bekliyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bölgedeki üreticilerin hem iklim koşulları hem de yüksek işçilik maliyetleriyle de mücadele ettiğini aktarırken, yıl zor bir sezonla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

Aydın’a henüz tek bir damla yağmur düşmediğini, bu sebeple de zeytin tanelerinin hasat formuna ulaşamadığını aktaran Çondur, “Kuraklık sebebiyle zeytinimiz küçücük kaldı. Hem çalışan sayımız çok az, hem zeytin çok küçük. Zeytinde normal şartlarda 4-5 kilogramdan bir kilo yağ elde edilirken, şu an ancak 10 kilogram zeytinden bir kilogram yağ alabiliyoruz. Bu da hasat maliyetlerimizi yükseltiyor. Hasat edilen zeytinde yağ oranı çok düşük kaldığı için işçilik giderlerinin maliyetlerdeki payı çok yükseldi. Yani üreticinin daha az ürünü daha yüksek maliyetle hasat etmek zorunda kalacağı bir sezon yaşıyoruz” dedi.

“Bölgemiz makineleşmeye uygun değil”

Aydın’da zeytin tarımının diğer bölgelerden farklı olduğunu, zeytin arazilerinin fiziki koşullarının makineleşmeye uygun olmadığını ifade eden Çondur, “Aydın’da çoğu zeytinlikler yamaçlarda, dağlarda. Ağaçlarımızın yaş ortalaması 100’ün üzerinde. Fiziki durumlarımız ve ağaç sayılarımız diğer bölgelerle aynı değil. Sulanabilir arazi miktarı çok az. Bu yıl henüz bir damla yağmur düşmediği için zeytinler tespih tanesi kadar kaldı. Ortalama bir kişi bir makineyle 700 kilo zeytin toplayabilirken, şu an bu miktar 200 kilolarda. Dolayısıyla bu da hasat maliyetini 2’ye 3’e katladı. Hem ağaçların yaş ortalamasının yüksekliği, hem ağaç çokluğu, hem de çalışan sayımız böyle olunca hasat çok pahalı oluyor. 2 bin TL çırpıcı, bin TL kadın yevmiyesi derken hasattan elimize geçen para hasat maliyetini karşılayamayor” diye konuştu.