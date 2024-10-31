Avrupa’dan gelen siparişler demir çelik sektörünü hareketlendirdi

MERSİN / EKONOMİ

Eylül ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 2,9 artışla 1 milyar dolara ulaştı. Çelik sektörü yüzde 7,5’lik artışla 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör, Türkiye’nin eylül ayı ihracatının yüzde 13’lük kısmını üstlendi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine bakıldığında, demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6’lık düşüşle 63 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yeni bir rekor daha kırarak yüzde 69’luk artışla 243 milyon dolar oldu.

Zirve Romanya’nın

Yılın bu döneminde Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada 196 milyon dolarla Romanya yer aldı. Bu ülkeyi 184 milyon dolarla Almanya, 155 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 10 pazar içinde İspanya’ya yüzde 120, İtalya’ya yüzde 42, Romanya’ya yüzde 26 ve Birleşik Krallık’a yüzde 21’lik ihracat artışları kaydedildi. ADMİB ihracatında da zirvenin sahibi Romanya oldu. Bu ülkeye 38 milyon dolar ihracat yapılırken, ikinci İtalya’ya 37 milyon, ve üçüncü Cezayir’e 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İlk 10 pazar içinde Portekiz’e yüzde 2 bin 194, İtalya’ya yüzde 501, İspanya’ya yüzde 314, Birleşik Krallık’a yüzde 116 ve Romanya’ya yüzde 100’lük rekor ihracat artışları gerçekleşti.

Sektör, son çeyrek için inançlı

Sektörün ihracat performansını değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, çelik sektörünün gösterdiği güçlü artışlarla beraber pozitif ivmenin devam ettiğini belirtti. Demir ve demir dışı metallerde de yılbaşına göre toparlanma olduğunu ve son aylarda gösterilen performansla geçen yıla yaklaşıldığını kaydeden Tosyalı, “Özellikle Avrupa pazarından aldığımız siparişler ve buna ilaveten Afrika ülkelerinden gelen talepler demir çelik ihracatındaki toparlanma sürecini hızlandırdı. Yakaladığımız ivme ile beraber yılın son çeyreğinde de başarılı performans göstereceğimize inanıyoruz. Aldığımız pozitif enerjiyle birlikte önümüzdeki yıl rekorlarla dolu bir yıl olan 2021’i yakalamak için çaba göstereceğiz” dedi.