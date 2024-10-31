Beyoğlu Lojistik, AB operasyonlarını genişletecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

2006 yılında kurulan ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Beyoğlu Lojistik, uluslararası taşımacılık alanındaki başarısını Avrupa genelinde yeni yatırımlarla desteklemeye hazırlanıyor.

Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Belçika başta olmak üzere tüm Avrupa’ya ithalat ve ihracat operasyonları gerçekleştiren firma, Fransa’nın güneyinde bir lojistik ofisi açarak Avrupa’daki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor. Yeni ofis yatırımıyla ilgili bilgiler veren Beyoğlu Lojistik Genel Koordinatörü Melih Beyoğlu, "2025’e girmeden önce Fransa’daki ofisimizi devreye almayı planlıyoruz. Yerel bir Fransız firmasıyla işbirliği yaparak bölgede büyümeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle otomotiv endüstrisi, otomotiv yan sanayi, gıda ve yapı malzemeleri gibi alanlarda büyük ölçekli taşımalar gerçekleştirdiklerini belirten Beyoğlu, Avrupa’ya yapılan tüm operasyonların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Müşteri odaklı hizmet anlayışını ön planda tutarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini ifade eden Beyoğlu, çalışan kalitesine ve tedarikçilerle kurulan güçlü işbirliklerine verdikleri önemin, sektörde güvenilir bir marka olarak öne çıkmalarını sağladığını dile getirdi.

Yüksek maliyetler sektörü zorluyor

Lojistik sektöründeki zorluklara da değinen Melih Beyoğlu, "Sektörün en büyük problemlerinden biri yüksek maliyetler. Araçlarımızın masrafları oldukça yüksek. Yakıt maliyetleri ve şoför harcırahları firmalar için önemli bir yük oluşturuyor. Ayrıca, Schengen Bölgesi için vizelerin alınma süreci de oldukça uzun, bu da operasyonel zorluklara neden oluyor" dedi. Çeşitli avantajları olmasına rağmen, genel ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiklerini belirten Beyoğlu, artan maliyetlerin sektördeki zorlukları artırdığını ifade etti. Döviz kazancının sektörü koruyucu bir faktör olduğunu açıklayan Beyoğlu, buna rağmen maliyetlerin döviz bazında artması ve masrafların peşin ödeme zorunluluğunun sektörü zorlamaya devam ettiğini vurguladı.