Manisa’da şube açtı, şimdi uluslararası GES projelerine hazırlanıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / MANİSA

Türkiye’nin önde gelen EPC firmalarından biri olan Enroof Enerji, Ege Bölgesi’ndeki yeni şubesi ile hem büyüme stratejisini pekiştirdi hem de bu bölgede bulunan lider bir beyaz eşya fabrikasının çatısına 8.3 MW kapasiteli GES kurulumunu başarıyla tamamladı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrallerinden biri olan bu projeyi 54 gün gibi kısa bir sürede hayata geçiren firma, iş güvenliği ve verimliliğini en üst seviyede tutarak kaliteden ödün vermeden projeyi tamamladı.

Yeni şubenin firmalarının büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirten Enroof Enerji Genel Müdürü Yasin Bayraktar, “Manisa’daki yeni şubemiz ile Ege bölgesindeki sanayicilere daha yakın olacağız ve güneş enerjisi projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Özellikle çatı üzeri GES projeleri ile sanayicilere en kaliteli çözümleri en uygun maliyetlerle sunarak enerji maliyetlerini düşürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Bayraktar, bu projelerin sadece sanayi tesislerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne de önemli bir katkı sunduğunu vurguladı.

Enroof Enerji’nin Fast EPC modeliyle kendi bünyesindeki uzman ve hızlı kurulum yeteneğine sahip ekipleri sayesinde projelerini hızla tamamlayarak verimlilik sağladığını açıklayan Bayraktar, “Geleneksel EPC süreçlerinden farklı olarak, firmamızın Fast EPC modeli, gelişmiş proje yönetim teknikleri, dijitalleşme ve esnek iş süreçleri sayesinde projeleri daha kısa sürede teslim etme yeteneğine sahiptir. Bu yaklaşım, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilere enerji maliyetlerini düşürme ve yatırımın geri dönüş süresini kısaltma imkânı sunuyor. Enroof Enerji, 54 gün gibi kısa bir sürede 8.3 MW kapasiteli kurumsal bir çatı GES projesini hayata geçirerek, Fast EPC modelinin etkinliğini bir kez daha kanıtladı” diye konuştu.

Soft EPC modelinin ise projelerin belirli bölümlerine odaklanan, esnek ve daraltılmış bir EPC hizmeti anlayışı olduğundan bahseden Yasin Bayraktar, bu modelle büyük projelerde mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin yalnızca belli aşamalarında hizmet sunarak müşterilere maliyet ve zaman yönetimi konusunda daha fazla kontrol imkânı tanıdıkları bilgisini paylaştı. 20 MW ve üzeri projelerde Soft EPC’nin firmanın teknik, kurulum ve lojistik uzmanlığını belirli alanlara odaklayarak yüksek verimlilik sağladığını aktaran Bayraktar, “Bu yaklaşım, müşterilere projelerinin ihtiyaç duyduğu belirli EPC hizmetlerini alırken, aynı zamanda kendi kaynaklarını ve iş gücünü de entegre etme imkânı sunar. Özellikle finansal ve operasyonel esneklik arayan büyük ölçekli yatırımcılar için Soft EPC, optimize edilmiş maliyet ve daha hızlı proje teslimat süresi ile stratejik bir avantaj sağlar” dedi.

Enerji depolama çözümleriyle fark yaratacak

Çatı üzeri GES projeleriyle sağladıkları başarının yanı sıra enerji depolama çözümleri ile de sektörde fark yaratmayı hedeflediklerini vurgulayan Yasin Bayraktar, enerji depolama sistemlerinin, güneş enerjisinin sürekliliğini sağlamak ve arz-talep dengesini korumak açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: “2025 itibarıyla enerji depolama teknolojilerine daha fazla ağırlık vereceğiz. Çatı projeleri içinde öz tüketime yönelik depolamalı GES projelerinin önünün açılmasını bekleyen sektör için proje geliştirme ekibimiz, batarya sistemleri ve mevzuat üzerine yoğun mesai harcıyor. Uygulama yönetmeliği netleştiğinde yeni çözümleri müşterilere sunacağız.”

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine ve 5.1.h kapsamındaki arazi GES projelerine önemli yatırımlar yaparak Türkiye’nin enerji altyapısının güçlenmesine katkı sağladıklarının altını çizen Bayraktar, “YEKA projeleri ile Türkiye’nin enerji bağımsızlığını artırmayı amaçlıyoruz. Bu projelerde enerji depolama çözümlerimizi de entegre ederek daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Uluslararası GES projelerine hazırlanıyor

Enroof Enerji’nin bir diğer önemli hedefi ise 2025 yılı itibarıyla uluslararası pazarlara adım atmak. Özellikle son dönemde Avrupa’dan talepler alan, Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik projeler geliştirmek için çalışmalara başlayan firma, bu bölgedeki enerji dönüşümünü yakından takip ediyor. Global ölçekte sürdürülebilir enerjiye geçiş hız kazanırken, yenilenebilir enerji projeleriyle bu dönüşümün bir parçası olmayı hedeflediklerini aktaran Yasin Bayraktar, “Avrupa ve Amerika pazarlarında güçlü iş ortaklıkları kurarak uluslararası GES projelerine adım atacağız. Bu amacımız için yurtdışında birçok firma ile görüşmeler halindeyiz. Yenilenebilir enerji projelerimizle Türkiye’de olduğu gibi global ölçekte de sürdürülebilir enerji çözümleri sunacağız. Bu dönüşümün bir parçası olmak, hem firmamız hem de ülkemiz için büyük bir başarı anlamına gelecek” ifadelerini kullandı.

“Müşteri odaklı çözümlerle enerji dönüşümüne katkı sağlıyoruz”

Yenilenebilir enerji alanında sundukları çözümlerle sektördeki etkinliğini sürdürmeyi ve müşterilerine en yüksek kalitede en hızlı hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Yasin Bayraktar, “İnovasyona ve sürdürülebilirliğe odaklanarak, enerji dönüşüm sürecinde öncü bir rol üstleniyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli kılarken, güvenilirlik, şeffaflık ve mükemmeliyet ilkeleri doğrultusunda çalışıyoruz. Gelecekteki projelerimizle hem Türkiye’nin hem de uluslararası pazarlardaki enerji ihtiyaçlarını karşılayarak, temiz enerjiye geçişte önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.