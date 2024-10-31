Küçük Narin neden öldürüldü? Baba Arif Güran cinayetin sebebini açıkladı...

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, cinayetle ilgili iddianamenin ardından ilk kez konuştu.

Baba Güran, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu öne sürerek, "Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar" diyerek tutuklu bulunan aile üyelerini savundu.

Narin Güran cinayetinde iddianamede, şüpheliler arasında yer alan anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Cinayet sebebini açıkladı

Baba Güran, Habertürk muhabirinin "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Başta vardı. Bu olay olmadan 10-15 gün, 10 gün önce, benimle onun arasında olan araba ticaretinde, zaten kesinlikle diyordu ki 'Kesinlikle kabul etmiyorum, vermeyeceğim bu parayı' diyordu. Şahitler var, çağırmışım onları. Yine yarısını bana, yarısını ona verdi. Ama orada biraz kekeledi. Ben orada kekelemesiyle dalga geçtim. O, onun inadına yaptı."

"Yanımda oturdu, çay içti, aramaya katıldı"

"Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna şöyle cevap verdi: "Tabii ki... Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu, bunu niye yapmasın?"

"Cesedi Salim Güran'dan aldığını iddia ediyor. Bu nedenle o cesarette olabilir mi?" sorusuna işe şu yanıtı verdi: "Mümkün değil. Nevzat Bahtiyar benim yanımdayken Salim Güran benim yanımda değildi. Salim Güran askerlerle beraber, muhtar olduğu için, askerlerle geziyordu."

"HTS kayıtları benim için kanıt değil"

Güran, HTS kayıtlarının güvenilirliğini sorgulayarak "Diyorlar ki HTS, tamam HTS var, doğrudur. Nevzat, bırakmadı kızım rampadan çıksın. Vahşi adam bırakmadı kızım çıksın. Şuraya gelseniz HTS iki metre kaysa benim oturma odama geliyor. Buraya gelseniz mutfağımın içine atıyor. Şuraya gelseniz salonuma atıyor. Bir nokta bu kadar mı şaşmaz? Bu nasıl bir tespittir. Benim için bir kanıt değil. Bugün hepsinin müebbet yemesi benim için önemli değil. Kızımın cinayetini işleyen belli değil" ifadelerini kullandı.

Güran, "Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de ya balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz" dedi.

"Dara-2 kamerası araştırılsın"

Güran "Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim? Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok" diyen Güran, "Şu an benim 800 metre karşımda kamera var. İlk günden beri demişim kızım yukarı çıkmamış. Bunun tespiti, karşımda kuş bakışı 800 metre kamera var. Havaalanı kamerası var. Bir kamera çıkartmak bu kadar mı zor?" ifadelerini kullanarak "Dara-2'nin iddianameye alınmasını istiyorum. İddianameye girerse cinayet çözülecek. Katil ya da katiller belli olacak." dedi.

"Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası değil"

Katilin Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olmadığını iddia eden Güran, "İftira atıyor. Ve devlet şu an bir katilin lafını dinleyerek bir anneyi cezaevinde durduruyor. Bir ağabeyi, bir amcayı cezaevinde durduruyor. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum.

Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir. Bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmedim. Sebep nedir, niçin gitmedim? Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.