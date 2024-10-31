Hac kurası bugün çekilecek
2025 hac kurasının Diyanet İşleri Başkanlığınca bugün çekileceği bildirildi.
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Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura bugün 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Hac kura sonuçları canlı yayında açıklanacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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