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90 kişi hastalanmış, 1 kişi ölmüştü: McDonald's burgerindeki salgınının nedeni belli oldu

ABD sağlık yetkilileri, McDonald's restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanların, 90 kişinin hastalanmasına neden olan E. coli salgınının kaynağı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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90 kişi hastalanmış, 1 kişi ölmüştü: McDonald's burgerindeki salgınının nedeni belli oldu
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasını yaptı.

Söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.

McDonald's da bu soğanları menülerden çıkardı.

Salgınla bağlantılı olarak ABD’nin 12 eyaletindeki restoranlarda geçici olarak menüden kaldırılan bu hamburgerler nedeniyle 90 kişi hastalanırken, 27 kişi hastaneye kaldırıldı ve Colorado’da yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

McDonald's, Pazar günü yaptığı açıklamada, E. coli test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Quarter Pounder satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.

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