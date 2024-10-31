KESOB, meslekleri öğrencilere tanıtacak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Başkan Vekili Altan Aydemir, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Cumali Karakuş katıldı.

Başkan Şeyhi Odakır, protokol çerçevesinde öğrencilerin meslek ve kariyer hayatlarına önemli katkılar sunacaklarını belirtti.

Her ay farklı okullarda öğrencilerle bir araya geleceklerini anlatan Odakır,“Protokol çerçevesinde ilk etapta Kocasinan ilçesindeki ortaokul 8. sınıf öğrencilerine meslek tanıtımları yapacağız. 8 ay sürecek projemizde her ay farklı bir okulda öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Kamuoyunun da bildiği üzere biz esnaf ve sanatkârlar olarak hep diyoruz ki çeşitli mesleklere yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz, çırak kalfa ve usta bulmak konusunda bazen zorluk çekiyoruz. Ancak son bir yıldır gözlemliyoruz ki bizim tabirimizle mesleğe bir geri dönüş başladı” dedi.

“Haydi gençler, mesleğe yönelim”

Odakır, projenin öğrenciler için faydalı olacağına inandıklarını belirterek, “Gençlerimize mesleklerimizi anlatıp tanıtacağız, bu mesleklerin geleceğini anlatacağız, onlara tavsiyelerde bulunup kariyer planlamalarına daha işin başında katkı sunacağız. Meslek eğitiminin önemini anlatarak kendi ilgi alanlarını keşfetmelerini ve okumak istemiyorlar ise mesleklere yönelmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizeceğiz. Haydi gençler mesleğe yönelelim ve hep birlikte şehrimize ülkemize katkı sunalım. Başarılar sizlerle olsun” diye konuştu.