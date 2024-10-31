30. yılını kutlayan Akyapı, 2025’te Yeşil Lojistikçi olacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Akyapı Lojistik, dünyanın önde gelen ve yurtiçinde aktif en büyük 14 armatörünün (Msc, Maersk, Cma Cgm, Cosco Shipping, Hapag Lloyd, One-Line, Zim Line, Evergreen, Medkon, Turkon, Altun Lojistik, Akkon, Mlh, Borchard) Türkiye’deki en hacimli demiryolu nakliyecisi, depocusu ve tedarikçisi olarak hizmet veriyor.

Tedarik zinciri yönetimi, lojistik, demiryolu lojistiği, blok tren işletmeciliği, antrepo işletmeciliği, depo işletmeciliği ve demiryolu araçları imalatı, bakım onarım ve yenileme faaliyetleri olan Akyapı Lojistik, Anadolu’dan limanlara yıllık 68 bin ihracat ve ithalat konteyneri taşıyor. Blok tren çalıştırdığı ulaştırma koridorlarında da demiryolu ile dökme yük yani sac, sunta, filmaşin, cevher, maden ve benzeri ürünlerin taşımacılığını da yapıyor. Anadolu’daki yükü karayolu ile toplayıp Boğazköprü İstasyonu’ndan limanlara blok trenler ile gönderip gemilere bindiriyor. İran ve BTK hattı üzerinden direk uluslararası demiryolu ihracat ve ithalat taşımaları yapıyor. Akyapı Lojistik Genel Müdürü Arda Aksoy, “İlerde Marmaray ve üçüncü köprü bağlantılarının efektif kullanılması ile Anadolu’dan Avrupa’ya blok tren çalıştırmak üzere görüşmelerimiz var. Yoğun derecede ve Bölgemizin en büyük kapasiteli gümrüklü ve gümrüksüz depolama tesislerine sahibiz” dedi.

“Yıllık 120 bin konteyner elleçliyoruz”

Anadolu’da ihtiyaç duyulan depolama ve demiryolu tesisi eksikliğini, Akyapı Lojistik Konteyner Terminali yatırımıyla büyük ölçüde giderdiklerini aktaran Aksoy, “Mülkiyeti bize ait 150 bin metrekarede konteyner terminalimizi pandemide tamamladık. Akyapı Lojistik Konteyner Terminali adını verdiğimiz tesisimizde, global ölçekte birçok müşteriye hizmet veriyoruz. Burada 1 adet 1000 metrelik ve 2 adet 1300’er metrelik 3 demiryolu iltisak hattımız var. Bu hatlarla kendimize ait blok trenlerimizi sahamızda hazırlayıp çıkışa hazır hale getiriyoruz. Yıllık 120 bin konteyner elleçliyoruz. Tesisimizde 15 bin metrekare kapalı antrepomuz ve 4 bin metrekare kapalı serbest depomuz ile gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti veriyoruz. İlave olarak 14 bin metrekare içerisinde kurulu 5 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan geçici depolama alanımız var ve bunu Gümrük Müdürlüğü denetiminde işletiyoruz. Yatırımımızın ilk meyvelerini verdiği sene olan 2023 yılından sonra istatistikler, bu yatırımı ne kadar doğru zamanda yaptığımızı gösterdi. Fizibilitelerimizde bile göremediğimiz çok büyük bir eksiği giderdiğimizi anladık. 2024 yılında da büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

“Blok tren taşımacılığımızı artıracağız”

Akyapı Lojistik’in 2024 programı hakkında da bilgiler veren Aksoy, “Operasyonel kapasitemizde hız, veriye dayalı simülasyonlar ve daha ekonomik hizmet gibi konular üzerinde Ar-Ge yapıyoruz. Dijitalleşme ve bilişim altyapısına yatırımlarımız devam ediyor. 2024 yılında Mersin bölgesindeki iş hacmimizi belli bir konumda tutup, İskenderun Limakport ve Körfez’deki limanlara blok tren taşımacılığımızı artırmaya çalışacağız. Dördüncü çeyrekte 15 bin metrekare olan antrepomuzu 20 bin metrekareye, 5 bin 500 metrekare olan geçici depolama alanımızı da 7 bin 500 metrekareye çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arda Aksoy, Akyapı Vagon AŞ. adında yeni bir şirket kurup ECM sertifikası alarak, 3 bin 500 metrekare kapalı alan ve 15 bin metrekare açık alan ile demiryolu araçlarına dair üretim, bakım, modernizasyon ve yenileme hizmetleri de sunmaya başladıklarını da belirtti. Temellerini atıp belli bir noktaya getirdikleri yeni yatırımın bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Aksoy, “İlk satışlarını 2024 yılında yaptığımız bu yatırımımızla ulusal ve uluslararası ölçekte demiryolu şirketlerine hizmet vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılında Yeşil Lojistik Belgesi'ni alacak

2024 yılının Akyapı Lojistik için sürdürülebilirlik ve çevre koruma açısından önemli bir yıl olduğunu paylaşan Aksoy, özellikle, demiryolu taşımacılığında elektrikli sıfır emisyon lokomotiflerle karbon salınımını azalttıklarını kaydetti. Aksoy ayrıca, tesislerindeki ekipman ve araçlarda teknolojik imkanlar el verdiği sürece elektrikli kullanımına yönelik bir prensip benimsediklerini de paylaşarak, “Bu doğrultuda finansal kaynaklarımızın önemli bir kısmını elektrikli dönüşüme ayırdık. Bu yatırımlar, sadece şirketimizin çevresel ayak izini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda verimliliğimizi de artırdı. Çatımıza güneş enerjisi sistemi kurarak kendi enerjimizi üretir hale geldik. Bu çabalarımızın bir sonucu olarak, 2025 yılının başında Yeşil Lojistik Belgesi'ni almayı hedefliyoruz. Bu belge, çevresel performansımızı belgelemenin yanı sıra sürdürülebilirlik taahhüdümüze de resmiyet kazandıracak” dedi.