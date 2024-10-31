Kayseri Büyükşehir’den Bünyan’a 100 milyon TL'lik yol ve asfalt yatırımı

KAYSERİ / EKONOMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan’da birçok mahalleyi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan, trafik hacmi yüksek, grup yolu olarak ifade edilen önemli bir ulaşım aksında 20 personel ile yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında Kayseri-Sivas il yolunun Sivas istikameti üzerindeki Sultanhanı yakınlarında bulunan Bünyan sapağından başlayıp, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh mahallelerinden geçerek Bünyan ilçe merkezine uzanan yaklaşık 22 kilometrelik güzergâhta çalışmalar planlandı.

Yol güzergâhında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca kurumlarla koordineli olarak altyapı ve sanat yapıları imalatları gerçekleştirildi. Yol genişletme çalışmaları yapılarak gerekli yerlere kapalı menfezler ve büyük çapta drenaj boruları yerleştirildi. Serilen sıcak asfaltın uzun ömürlü olması için zemin iyileştirme çalışmaları da yapıldı.

Altyapısı hazırlanan 1’inci etap 8,5 kilometrelik kesiminde sıcak asfalt yapım çalışmasına başlanırken, ekipler, hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.