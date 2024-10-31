Fenercioğlu: Gayrimenkul yatırım fonları, inşaat sektörüne canlılık katacak

Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektörü, son yıllarda yeni bir yatırım aracı olan Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ile önemli bir dönüşümden geçiyor. Nitelikli yatırımcılara büyük projelere katılma imkânı sunan bu fonlar, aynı zamanda sektöre dinamizm ve yatırım çeşitliliği kazandırıyor.

Fenercioğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, GYF’lerin hem yatırımcılar hem de inşaat sektörü için sunduğu fırsatları değerlendirerek, özellikle son düzenlemelerle birlikte sektörün geleceğine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Fenercioğlu, GYF’lerin sektörde yaratacağı olumlu etkilerle inşaat projelerine önemli katkılar sağlayacağını vurguluyor.

Aycan Fenercioğlu, gayrimenkul yatırım fonlarının özellikle nitelikli yatırımcılara sunduğu imkanların altını çizerek, “Fonlar, yatırımcılarına hem gayrimenkul değer artışından hem de düzenli kira gelirlerinden kazanç sağlıyor. Bireysel yatırımcılar için büyük projelere doğrudan yatırım yapma imkânı olmadığı durumlarda, fonlar devreye giriyor ve bu projelerden faydalanmalarını sağlıyor,” diye konuştu.

Bu fonların yatırımcılara sunduğu fırsatların geniş bir yelpazeye yayıldığını vurgulayan Fenercioğlu, “Örneğin, bir yatırımcı Çeşme’de değerli bir koyda arsa almak istiyor ancak bütçesi yetmiyorsa, o bölgeye yatırım yapan bir gayrimenkul fonuna katılarak o arsadaki değer artışından faydalanabiliyor. Aynı durum otel ve alışveriş merkezi gibi büyük yatırımlar için de geçerli. Bu tarz büyük projelerde fonlar aracılığıyla küçük yatırımlar yaparak, büyük kazançlara ortak olma imkânı sağlanabiliyor,” ifadelerini kullandı.

Projeler ve inşaat sektörü için yeni fırsatlar

GYF’lerin sektöre olan katkısına dikkat çeken Fenercioğlu, Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonlarına olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Fenercioğlu, “Bugün Türkiye’de toplam büyüklüğü 104milyar TL’yi aşan 177 gayrimenkul yatırım fonu var. Bu alandaki yatırımlar her geçen gün artıyor ve gelecekte daha da hızlı bir artış bekleniyor,” dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle birlikte GYF’lerin inşaat sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu belirten Fenercioğlu, “Fonların, son düzenleme öncesinde belirli koşullar çerçevesinde kamu işbirlikleri haricinde inşaat projelerine yatırım yapma imkanı bulunmuyordu, ancak yeni düzenlemede yerini alan proje gayrimenkul yatırım fonları sayesinde bu engel kalktı. Bu da inşaat sektörüne önemli bir ivme kazandıracak,” diye ekledi. Ayrıca deprem riski nedeniyle mevcut yapı stokunun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi açısından proje fonları alternatif finansman modeli olarak karşımıza çıkmakta.

Risk dağılımı ve uluslararası fırsatlar

Fenercioğlu, gayrimenkul yatırım fonlarının farklı lokasyonlarda farklı tipolojideki gayrimenkullere yatırım yapma olanağı sunduğuna dikkat çekti. “GYF’ler klasik yatırım araçlarına kıyasla yatırımcılarına ölçek avantajı sunarak riskin dağıtılmasına da katkı sağlıyor. Bununla birlikte fon katılma payı karşılığı nitelikli yatırımcılardan toplanan birikimlerin profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilmesi, geleneksel gayrimenkul yatırımlarına kıyasla yatırımda operasyon kolaylığı sağlıyor. Türkiye’de hızla büyüyen gayrimenkul piyasasında son düzenlemeler ile bu fonların getirdiği avantajlar, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor,” diyen Fenercioğlu, gayrimenkul sektörünün gelişmesinde fonların kritik bir rol oynadığını sözlerine ekledi. Fenercioğlu olarak mevcut gayrimenkul ve projelerini Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonları içerisinde değerlendirerek yatırımcılarına farklı yatırım fırsatları sunacaklarını belirten Aycan Fenercioğlu, gayrimenkul sektörünün gelecekte GYF’ler sayesinde daha da büyüyeceğini ifade etti.