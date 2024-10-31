ortak’ta yüzde 55’lik getiri dönemi başladı

250 binin üzerinde kayıtlı kullanıcısına 200’den fazla kriptoda işlem yapma olanağı sağlayan ortak; Borsa İstanbul hisse senetleri alım-satımı ve yüksek getirili günlük Türk lirası nemalandırma hizmetlerini faaliyete geçirdiğini açıkladı. Platformun kullanıcıları bundan böyle 7/24 para yatırıp çekerek BIST işlemlerini gerçekleştirebilecek ve yıllık yüzde 55’lik getiri oranından yararlanabilecek.

Kullanıcılar, ortak’ın sunduğu nemalandırma hizmetinden uzun vade beklemeden ve herhangi bir alt limit olmadan, koşulsuz şartsız faydalanabiliyor. Yüzde 55'lik nemalandırma oranı, kullanıcıların boşta kalan Türk liralarına önemli bir getiri imkânı sağlıyor. Kullanıcılar, ortak sayesinde birikimlerini Borsa İstanbul hisse senetleri ve kripto paralarla değerlendirebilecekleri gibi Türk lirası üzerinden yüzde 55 getiri fırsatıyla da her gün büyütebilme imkânına sahip oluyor. Yeni nemalandırma hizmeti, kullanıcılara günlük getiri sunduğu için, hem birikim sahiplerinin likit kalmasını sağlıyor, hem de getirinin her gün anaparaya eklenmesiyle yıllık yüzde 70 faize denk gelen bir getiri elde edebilmelerine olanak tanıyor. Bu sayede, yatırımcılar kendi risk tercihlerine uygun şekilde portföylerini çeşitlendirirken, boşta kalan Türk Lirası bakiyelerinin de enflasyon karşısında erimesinin önüne geçiyor.

Yatırımda şeffaflık dönemi

Hisse senedi hizmetleri ile sektöre getirilen bir diğer yenilik ise sosyallik. Portföylerini yayınlamayı tercih eden kullanıcıların yaptıkları işlemlerin ve getirilerinin şeffaf bir biçimde takip edilebilmesini sağlayan ortak kullanıcılarına diğer yatırımcıların stratejilerinden öğrenme, portföylerini yeni fırsatlarla çeşitlendirme ve yatırım kararlarını daha bilinçli şekilde alma fırsatı sunuyor.

Bu yenilikçi hizmet ile ortak; X, Telegram gibi farklı platformlarda yatırım bilgisi edinmeye çabalayan bireysel yatırımcıların arayışına çare olmayı, kim olduklarını veya geçmişlerini bilmedikleri profillerden aldıkları yanlış tavsiyelerle kötü yatırım tercihleri yapmalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yatırımı fırsatlarını herkese görünür kılmayı hedefleyen ortak, vizyonunu kullanıcılarının getiri elde etme ihtimallerini arttırmak olarak koyuyor.

“Amacımız, en iyi yatırım fırsatlarını sunarak kullanıcılarımızın birikimlerine değer katmalarına katkı sağlamak”

ortak kurucularından Anıl Mertol yeni ürünleri hakkında yaptığı açıklamada "Platformumuzda hisse senedi ve kripto para yatırımı yapma imkânı sunmaktayız. Kullanıcılarımıza yıllık yüzde 55 nemalandırma oranıyla yeni bir getiri fırsatı sunmaya başladık. Bu hizmet sayesinde kullanıcılarımızın uzun vade beklemeden ya da herhangi bir alt limit olmadan Türk lirası birikimlerini büyütebilmelerini, piyasada kendilerine uygun fırsat bulamadıklarında, bankalara dönme ihtiyacı hissetmemelerini hedefliyoruz. Amacımız, kullanıcılarımıza sürekli piyasadaki en iyi yatırım fırsatlarını sunarak, onların birikimlerine değer katmalarına katkı sağlamak.” dedi.

Aydın Doğan Yalçındağ ise, “Ürün yelpazemizi çeşitlendirmek, kullanıcılarımızın finansal hedeflerine ulaşabilmeleri çok önemli. Ana planımız yatırım alanındaki yenilikçi çalışmalarımıza devam ederek kullanıcılarımıza daha fazla seçenek sunmak ve yatırım dünyasındaki tüm fırsatları bireysel yatırımcılar için daha ulaşılabilir kılmak." ifadelerini kullandı.