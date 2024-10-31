Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konuya ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, doğru su politikaları ile mevcut kaynaklarını korurken yeni kaynakları da Sakarya’ya kazandırdıklarını belirtti.

Yiğit Turan, su kaynaklarının korunması kapsamındaki çalışmalara her geçen gün yenisini eklediklerini de ifade ederek, gerek yer altı gerekse yüzeyde tespit ettikleri yeni su kaynaklarının en verimli haliyle uzun ömürlü kullanılmasını sağladıklarını söyledi.