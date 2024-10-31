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Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut kaynaklar üzerinde bulunan su stresini azaltmak ve Sapanca Gölü’nün ömrünü uzatmak için alternatif kaynakları şehre kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 20 milyon liralık proje ile Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinde yer alan 15 adet su alma yapısı yenilenecek. 3 ilçenin farklı noktalarında yapımına başlanacak su alma yapıları ile kaliteli içme suyu abonelere en sağlıklı haliyle ulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Sakarya Büyükşehir, su kaynakları için alınan önlemleri artırıyor
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Konuya ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, doğru su politikaları ile mevcut kaynaklarını korurken yeni kaynakları da Sakarya’ya kazandırdıklarını belirtti.

Yiğit Turan, su kaynaklarının korunması kapsamındaki çalışmalara her geçen gün yenisini eklediklerini de ifade ederek, gerek yer altı gerekse yüzeyde tespit ettikleri yeni su kaynaklarının en verimli haliyle uzun ömürlü kullanılmasını sağladıklarını söyledi.

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