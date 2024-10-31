Şanlıurfa, Eurasia Startup Summit’e ev sahipliği yapacak

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

JCI (Junior Chamber International) Avrasya tarafından organize edilen Eurasia Startup Summit toplantısının 3’üncüsü 22-24 Kasım 2024 tarihlerinde Göbeklitepe temasıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından genç girişimcileri, melek yatırımcıları ve yenilikçi iş fikirlerini bir araya getirecek olan zirvede, GAP bölgesinin uluslararası girişimcilik ve inovasyon merkezi haline getirilmesi için ilk adımlar atılacak.

JCI Avrasya Başkanı Büşranur Tenik Özdemir, zirveye giden süreçte bölgesel aktörlerle sıkı bir iş birliği yürüttüklerini kaydetti. Organizasyon komitesinin zirve öncesi Şanlıurfa ve Adıyaman’nın önde gelen yerel yönetim ve iş dünyası temsilcileriyle buluştuğunu aktaran Büşranur Tenik Özdemir, “Yaptığımız görüşmelerde, GAP bölgesi şehirlerindeki yatırım fırsatları, bölgedeki girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca, zirve sonrası uluslararası iş birliklerinin artırılması ve bölgenin inovasyon merkezi haline getirilmesi için yapılacak projeleri masaya yatırdık. Sadece bir girişimcilik zirvesi düzenlemenin ötesinde, GAP bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak bir strateji geliştirmeyi amaçlıyoruz. Uluslararası yatırımcılar, mentorlar ve genç girişimciler bu etkinlikte buluşarak bölgedeki iş birliği fırsatlarını keşfedecek. Bölgedeki genç girişimciler ise küresel ölçekte ses getirecek projeler geliştirebilmek adına yatırımcılarla tanışma ve fikirlerini sunma şansı bulacaklar. Etkinliğin sonunda, GAP bölgesinde inovasyon ve girişimcilik alanında kalıcı bir yapılanma oluşturulmasını da planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda bölgeye teknoloji ve girişimcilik yatırımlarının çekilmesi için küresel arenadaki çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

“İnovatif fikirlerin şekillendiği kalıcı bir platforma kuruyoruz”

JCI Avrasya Başkan Yardımcısı Irmak Başoğlu da zirvenin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Bölgedeki girişimcilik ekosistemini canlandırmak ve uluslararası iş birliklerini artırmak için çalışıyoruz. Bu zirve, bölgenin kalkınması adına önemli bir adım olacak. Düzenleyeceğimiz panellerde girişimcilik, inovasyon, yatırımcı ilişkileri ve iş geliştirme konularında deneyim paylaşımları yapılacak. Ayrıca, zirveye katılan girişimciler iş fikirlerini yatırımcılara sunma ve iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalayacak. Girişimcilik atölyeleri, networking etkinlikleri ve özel mentor görüşmeleri ile katılımcılara dolu dolu bir program sunulacak. Bölgesel kalkınmaya ve uluslararası iş birliklerine katkı sağlamayı hedefleyen zirvemiz inovatif fikirlerin şekilleneceği kalıcı bir platforma dönüştüreceğiz” diye konuştu.