Sakarya’da iki ilçe arasında raylı taşımacılık yeniden başladı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Hat, ray, durak ve istasyon bakım-onarım çalışmaları tamamlanan ve test sürüşlerinden başarıyla geçtikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete başlayan ADARAY’ın sefer saatleri ve fiyat tarifesi de belli oldu.

Günde 42 sefer yapacak tren, sabah 06.35 ile gece 22.55 arasında hizmet verecek. Adapazarı’ndan Arifiye’ye tam ücret 15 lira olacak, ilkokul-ortaokul öğrencileri ücretsiz binerken, lise ve üniversite ise yüzde 54 indirimle seyahat edebilecek.

750 kişilik yolcu kapasitesine sahip ADARAY, Adapazarı ile Arifiye ilçeleri arasındaki hattı 15 dakikada tamamlayacak. Günde 21 geliş 21 de gidiş olmak üzere 42 sefer yapacak ADARAY, sabah 06.35 ile gece 22.55 arasında hizmet verecek. Engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar ADARAY ile ücretsiz seyahat edebilecek.

ADARAY için birçok ödeme seçeneği de aktif hale getirilerek kullanıcılara ödeme kolaylığı sunuldu. Kart54’ün yanı sıra sanal kart, kredi ve banka kartları da trende ödeme için aktif edildi.