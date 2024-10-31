İZTO Başkanı Özgener: Vergi politikası gelirde adaleti desteklemeli

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçen seneden bu yana, vergi özelinde yapılan çalışmalara değinerek, bir an önce toplumda vergide adalet algısını güçlendirecek adımların hızlandırılması gerektiğini dile getirdi. Özgener, Türkiye’nin, işgücü mevzuatındaki katılığı da düzeltmek durumunda olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) geçtiğimiz hafta paylaştığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda daraltıcı adımlara rağmen resesyonun gündeme gelmediğine, ancak risklerin dünya ekonomisi üzerinde baskılayıcı bir etki oluşturabileceğine vurgu yaptığını hatırlatan Özgener, “Özellikle yakın bölgemizdeki artan jeopolitik gerginlik ve savaş ortamını göz önüne alırsak, ülkemizin ekonomik olarak hem yapısal, hem de kısa vadeli risklerini iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yapısal alanda geçen seneden bu yana, özellikle vergi özelinde çalışmalar yapılıyor olması önem taşıyor. Bir an önce toplumda vergide adalet algısını güçlendirecek adımların hızlandırılması lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmaların devamı sağlanırken, diğer yandan da vergi politikasının gelirde adaleti desteklemesi gerektiğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Maliye, para ve gelirler politikasında koordinasyon sağlanmalı”

Bir an önce hayata geçirilmesi gereken bir diğer yapısal reform alanının iş gücü piyasası olduğunu ifade eden Özgener, “Bu alandaki katılık uzun zamandır birçok uluslararası kurumun karşılaştırmalı raporlarında yansımasını buluyor. Bu doğrultuda; yapısal hale gelen iş gücü mevzuatındaki katılığı ve kadın iş gücünün diğer ülkelere göre oldukça geri kalmış durumunu da düzeltmeliyiz. Maliye, para ve gelirler politikasında koordinasyonun sağlanması gereğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Çünkü hiçbir ekonomik karar, sadece doğrudan yarattığı fayda ve zarar ile ölçülemez” dedi.

“Asgari ücret artışıyla toplumsal refah sağlanamıyor”

Asgari ücret artış oranının hem doğrudan, hem de dolaylı olarak enflasyonu etkilediğini dile getiren Özgener, “IMF Türkiye raporundan öğrendiğimize göre; Merkez Bankası asgari ücret artışlarının 2023 enflasyonuna doğrudan artırıcı etkisini 20 puan, 2024 enflasyonuna ise yüzde 10 olarak hesaplıyor. Buna diğer ücretlendirme ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini de eklersek, asgari ücret artış oranının oldukça önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bugüne kadar deneyimlediğimiz gibi, salt asgari ücret artışıyla, toplumsal refah artışı sağlanamıyor. Çünkü enflasyonist ortamda, asgari ücret artışı kalıcı bir rahatlama sağlayamıyor” ifadelerini kullandı.

15 Kasım’da girişimcilik zirvesi gerçekleştirilecek

Kasım ayında gerçekleşecek etkinliklerin bilgisini veren Özgener, “TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonuyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi; Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin ev sahipliğinde ‘İkinci Yüzyılın Ekonomisi’ teması ile İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 15 Kasım 2024 Cuma günü düzenlenecek. Ayrıca, İzQ bünyesinde çalışmalarını sürdürdüğümüz Dijital Deneyim Merkezi’mizin de açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.