ASKON Konya Şube Başkanı Sinacı: Hedefimiz 10 milyar dolar ihracat

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON Konya Şubesi, Konya İhracatçılar Platformu ile birlikte organize ettiği “Konya İhracatçı Buluşmaları” etkinliği ile ihracat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Programda, ihracat konusunda deneyimli isimler bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, Konya’nın önde gelen ihracatçı firmalarının temsilcileri de kendi başarı hikayelerini katılımcılara aktardı.

“Hedefimiz 10 milyar dolar ihracat”

Programın açılışında konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, etkinliğin Konya’nın ihracat potansiyelini artırmayı amaçladığını vurgulayarak, “Dünyanın her bölgesiyle ticaret yapan bir şehir olarak 2023 yılını 3,3 milyar dolar ihracat ile kapattık. Her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. 10. ayı geride bırakırken bu yıl ki rakamlar da daralan küresel piyasalara rağmen iyi gidiyor. Yıl sonu itibariyle yeni bir rekora hep birlikte şahit olacağız” dedi.

Her türlü gelişme ve krizlere rağmen yatırım ve üretim iştahının hiç düşmediğini söyleyen Sinacı, “Otomotiv yedek parça, tarım makineleri, makine, savunma sanayi, gıda, plastik, ambalaj, kimya, yağlık tohum-hububat ürünleri, ayakkabı ve tekstil gibi onlarca sektörde üretim yapıyor, ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugün de Konya ihracatını konuşmak, daha fazlası için neler yapılmalıyı tartışmak, teklif ve öneriler ile yeni rotalar için bu etkinliği düzenliyoruz. Ben inanıyorum ki Konya’mız kısa vadede 10 milyar dolar ihracatı da görecek. Biz ASKON Konya şubesi olarak ihracatı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda alım heyetlerinin şehrimize getirilmesi, yurt dışı gezileri organize ederek diğer ülkeler ile köprü kuruyoruz. Kurulan bu köprüler şehrimizi yeni pazarlara ulaştırıyor, sanayicimizin daha fazla ihracatına vesile oluyor. Bu dönemde de şahsım ve yönetim kurulum Konya için çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

İki farklı panel yapıldı

IPED Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Kurucusu Rahmi Aladağ’ın moderatörlüğünde iki farklı panelin yer aldığı etkinliğin ilk panelinde, ihracatçı birliklerinin temsilcileri sektörün genel durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Panelin konuşmacıları arasında OSBÜK/KOS Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Makine İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı yer aldı.

“Topluca kalkınmak kolay değil”

Memiş Kütükcü panelde yaptığı konuşmada “Konya, 1970’li yıllardan sonra, sanayisi, üretimi ve ihracatıyla öne çıkmış. Çok geniş bir üretim alt yapımız var. Bu da sektörel krizlerin etkisini ortadan kaldırıyor. Fakat böyle geniş alt yapıya sahip bir sanayiyi topluca kalkındırmak kolay olmuyor” şeklinde konuştu. Sanayide yaşanan problemlere de değinen Kütükcü, “Bugün Sanayimizin en ortak problemi insan kaynağı problemi. Problem bizim problemimizse çözmek de bize düşer. OSB’lerde bir eğitim seferberliği başlattık. Türkiye’de bunu geliştirmeye çalışıyoruz ve ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Sevda Kayhan Yılmaz ise kurulan birliklerin rekabeti artırarak lobi faaliyetlerini artıracağını söyleyerek, “Sanayimizde birlikler kurulurken yapılacak harcamaların iyi hesap edilmesi gerekiyor” dedi.

İhracata karşı büyük bir rağbet olduğunu vurgulayan Kazım Taycı, “Bir mutfakta yemek yaparsanız o mutfak kirlenir. İhracat da buna benziyor. İhracat yapmak istiyorsanız para harcamanın gerekiyor. Birlikler kurmanız gerekiyor. Toptan kalkınmak kolay değil. Ama sanayi dağılımının homojen olduğu Konya gibi yerlerde yol gösteren birliklerin olması daha fazla büyümeye sebep olacaktır. Kurulan birlikler sayesinde Konya’nın ihracatta daha başarılı olacağını düşünüyorum” ifadelerin kullandı.

“İhracatta Başarı” başlıklı ikinci panelde ise EKONOMİ Gazetesi Konya Bölge Temsilcisi İbrahim Çiçekçi, AYD Otomotiv Endüstri Temsilcisi Hakan Öztürk, MEMAK Makina temsilcisi Elif Nur Er Özkan kendi başarı hikayelerini ve ihracat tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.