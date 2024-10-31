Altyapı 2025’te tamamlanacak: Bayındır TDİOSB’de “ihale” süreci başladı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de TDİOSB’nin kurulması için tüm kurumların büyük bir çaba gösterdiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Çabalarımızın sonuçlarını almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bölgenin tüm alt yapısının 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bu süreçte her zaman bizlerin yanında olan, çalışmaların hızlanması için desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya teşekkürlerimizi arz ederim. Ayrıca, 2019’dan bu yana projemize değerli katkılar sunan geçmiş dönem valilerimiz ile Valimiz Dr.Süleyman Elban’a, tüm Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir milletvekillerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Bayındır’ın yeraltı su zenginliği açısından bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Özgener, sözlerine şöyle devam etti:

“İlçemiz seracılık açısından uygun şartları barındırıyor. Süs bitkileri başta olmak üzere bölgemizde meyve, sebze üretimi de yapılabilir. Sadece ülkemize değil dünyanın dört bir yanına ürün yetiştirilebilir, bunun yanında güçlü bir ihraç kapısı olması da sağlanabilir. Bayındır Sera TDİOSB ile yatırımcılar, modern alt yapıya sahip bu bölgede yer alarak hem sektör içi rekabet avantajı kazanacak hem de tarımsal ihracat potansiyelini artırabilecekler.”