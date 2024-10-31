Kılıçdaroğlu'nun sine-i millet çağrısına Özgür Özel'den yanıt

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Özer'in tutuklanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, sine-i millet çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kayyum garabetini kabul etmiyoruz"

"Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi.

Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı.

Dillerinden düşürmedikleri 'dış güçler' metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız.

"Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir"

Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var.

O nedenle buradan tekrar ediyorum: Müzakere yok, mücadele var...

Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu: Sine-i Millettir.

Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz."

Kılıçdaroğlu'ndan sine-i millet çağrısına CHP yönetiminden ilk yanıt

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun sine-i millet çağrısına "AKP ile bir demokrasi arayışının olamayacağını her zaman söyleyen bir insanım. Türkiye'de AKP ve onları takip eden anlayış seçimlerle iktidardan uzaklaştırılmadığı sürece Türkiye'ye demokrasi gelmez. Müzakere meselesi başkadır. Kaç milletvekili var, 600. Bizim 128 milletvekilimiz yok. Hepimiz istifa edelim sonra ne olacak, bizim boşalttığımız yer için ara seçim yapılacak. Ara seçimle erken seçim arasında fark var." sözleriyle yanıt verdi.

Özel: Bu tuzağa kimse kapılmasın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ismini vermeden sine-i millet çağrısıyla ilgili "Bir takım sosyal medya hesaplarından şöyle yazıyorlar; DEM Parti, CHP, muhalefet Meclis'ten çekilsin. Sine-i millete dönün erken seçim yapılsın. Bakın ben size hesabı söyleyeyim tut ki 130 vekil sadece biz ya da toplam 200 vekil sine-i millet dedik. Bu erken seçim değil ara seçim doğuruyor. 90 gün sonraki ilk pazar. Sen çekilmişsin seçime girmiyorsun. Cumhur ittifakı seçime girerek 400 vekile ulaşıyor. Sonra Anayasayı değiştiriyor. Sine-i millet demek erken seçim demek değil, AKP ve MHP’nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın. Bizim mücadelemiz erken seçimi zorlamaya, bunlardan kurtulmaya yöneliktir." dedi.

Sine-i Millet ne demek?

Sine-i millete dönmek ifadesi, Türkiye siyasi tarihinde, siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den ayrılarak siyaseti halk arasında sürdürmek anlamında kullanılmaktadır. Anayasa, sine-i millet kararının uygulanabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun onayını şart koşmaktadır. Anayasa'nın 84. maddesi, milletvekillerinin istifalarının Genel Kurul tarafından kabul edilmesini öngörmektedir. Bu madde, "İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanı tarafından tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır" şeklinde düzenlenmiştir.