Salep yumrusu toplayan 13 kişiye 5 milyon lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerinin, Tunceli genelinde kaçak avcılık ve biyolojik kaçakçılığa karşı denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Gruplar halinde arazide devriye görevi yapan ekipler, Mazgirt ve Pertek ilçelerinde 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Jandarmanın desteğiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, yakaladıkları bu kişilere, "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 46 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu.

Ekipler, geçen günlerde de arazide salep yumrusu toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesmişti.

Elazığ

Elazığ’da jandarma ile DKMP ekipleri tarafından 15 günde yapılan doğa koruma ve kontrol faaliyetlerinde, doğadan salep toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren 8 kişi tespit edildi.

Yapılan çalışmada topladıkları 130 kilogram salep bitkisine el konuldu. Salep bitkisi, Elazığ DKMP Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, 8 kişiye "Biyoçeşitliliği Tahrip Etme" suçundan 3 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep soğanları ekipler tarafından tekrar doğaya kazandırıldı.