Sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi olma şartları neler?

13. cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacaklar 2023 yılında sandık kurulu üyelerine ödenecek ücretleri merak ediyor. Sandık kurullarında görev alacaklar, başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını sorguluyor.

Sandık görevlilerinin görev ve sorumlulukları neler? Başvurular nasıl yapıyır? 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlisi ücretleri belirlendi mi?

2023 yılına ait sandık görevlisi ücreti henüz açıklanmadı. 2019 yılında sandık görevlileri başkan ve üyeler için 261,00 TL, siyasi parti temsilcileri için de 130,00 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretler seçimden sonra Kaymakamlıklardan alınabiliyor.

Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmiştir.

İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.

Sandık kurulu üyelikleri şu şekilde belirlenir:

İlçe seçim kurulu başkanı siyasi partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.

Sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.

Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına görevli seçilemezler.

Sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak yer alır.

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak şartlar arasında. Ancak şartları için seçim kurullarının duyuruları takip edilmeli.

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılır.