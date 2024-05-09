Şarkıcı Kalben, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şarkıcı Kalben Sağdıç İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, yürütülen bir soruşturma kapsamında evine operasyon düzenleyerek gözaltına alınan Kalben dün adliyeye sevk edilmişti.

"Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçlaması ile gözaltına alınan Kalben, ifadesinde satıcı olmadığını, kendisinin kullandığını söyledi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.