'Şeyh Said' tartışması: Salim Ensarioğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Ensarioğlu, "Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İYİ Parti'nin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan milliyetçi, kalkınmacı ve demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İYİ Parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: ‘Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir.’ Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Ensarioğlu ne söylemişti?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara katılmış, Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Ensarioğlu, "Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz" ifadesiini kullanmıştı.

Said Nursi ve Seyid Rıza’nın mezar yerlerinin açıklanması gerektiğini belirten Ensarioğlu, açıklamasında devamla şunları söylemişti:

"Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir. Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsaade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum."

Kürşad Zorlu'dan açıklama

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin paylaşımlar yapan Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiğini duyurmuştu.

Zorlu, Ensarioğlu hakkında yaptığı paylaşımda "Milli Mücadelenin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiç bir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır" demişti.