  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek
Takip Et

Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek
Takip Et

2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlayacak. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sabahın erken saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Tekirdağ Adliyesi'ne geldi.

İstenen cezalar 

Davada anne Bakiye Yeniçeri hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 67 yıl, komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay, Sanlı Ö. için ise "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için toplam 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ayrıca "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Kapalı oturumda yapılacak duruşmada sanıkların ifadelerinin alınmaya başlaması bekleniyor.

Marketlere fahiş fiyat boykotu çığ gibi büyüyor!Marketlere fahiş fiyat boykotu çığ gibi büyüyor!Ekonomi

 

Dünya Altın Konseyi talebin arttığını açıkladıDünya Altın Konseyi talebin arttığını açıkladıAltın Haberleri

 

Gündem
İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı
İslahiye'de 11 konteyner kentten 8'i kapatıldı
Dervişoğlu'ndan ihraç edilen teğmenlere dair açıklama: Gözyaşlarına hakim olamadı
Dervişoğlu'ndan ihraç edilen teğmenlere dair açıklama: Gözyaşlarına hakim olamadı
Yenikent Belediye Başkanı Öztürk ve meclis üyeleri İYİ Parti’den istifa etti
Yenikent Belediye Başkanı Öztürk ve meclis üyeleri İYİ Parti’den istifa etti
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Evde 'sarı serum' kullanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Evde 'sarı serum' kullanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Türkiye için tsunami riski yok, 6 üzeri deprem imkansız!
Türkiye için tsunami riski yok, 6 üzeri deprem imkansız!