Sıla bebek davasında karar çıktı! İşte verilen ceza
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet nedeniyle yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin davasında karar verildi. 3. duruşmada anne Bakiye Yeniçeri’ye, 3 farklı suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Tekirdağ'da geçtiğimiz yılın son aylarında meydana gelen olay yürekleri yakmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, komşuları olan biri 13 diğeri 14 yaşındaki iki kişi tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayıp hayata gözlerini yummuştu.
Davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.
Geniş güvenlik önlemi alındı
Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye binasına giriş yaptı.
Karar çıktı
Kapalı oturumda yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Anne dahil 3 sanık hapis cezası aldı, iki kişi beraat etti. Anne 27 yıl 9 ay, sanık çocuklar ise 14 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.