Sıla bebek davasında karar çıktı! İşte verilen ceza

Tekirdağ'da geçtiğimiz yılın son aylarında meydana gelen olay yürekleri yakmış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, komşuları olan biri 13 diğeri 14 yaşındaki iki kişi tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayıp hayata gözlerini yummuştu.

Davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Davanın 3'üncü duruşması Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye binasına giriş yaptı.

Karar çıktı

Kapalı oturumda yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Anne dahil 3 sanık hapis cezası aldı, iki kişi beraat etti. Anne 27 yıl 9 ay, sanık çocuklar ise 14 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.