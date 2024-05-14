Sinan Ateş suikastının yeni ve en net görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da 2022 yılında gerçekleşen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine dair en net görüntüler gün yüzüne çıktı. Görüntüleri paylaşan gazeteci, Ateş ve yanındakilerin tetikçiye ateş ettiği silahların saklanmasına dikkat çekti, bu da cinayete ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiş, beraberindeki Selman Bozkurt ise yaralanmıştı.

Suikastın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Duruşma için gün beklenirken, suikastın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş, Bozkurt ve yanlarında bulunan Ahmet Keçik'in saldırıya uğradığı ve sonrasında tetikçinin peşinden ateş ettiği anlar yer alıyor.