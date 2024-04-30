Siyasette yeni dönem mi başlıyor? AK Parti’de, ‘Özel’ memnuniyeti

Besti KARALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 31 Mart yerel seçim sonrası iktidara ve özellikle Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik politikası, Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı araması, randevu talep etmesi, AK Parti’de memnuniyet yarattı. AK Parti kurmayları, ‘CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, muhalefette yeni bir dönem başlattı. Cumhurbaşkanlığı makamına ve iktidara yönelik söylemleri, nezaketi ziyadesiyle memnuniyet yarattı” şeklinde görüşlerini dile getiriyorlar.

Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, izlediği sert muhalefet, zaman zaman TBMM Genel Kurulu’nu kilitleyen tutumları iktidarın sert eleştirilerine sahne olmuştu. İktidar partililer Genel Başkan Özgür Özel’den ise bu dönem umutlular. Özel’den bu dönem yapıcı muhalefet beklediklerini dile getiren AK Partili kurmaylar, “Muhalefet elbette eleştirir. Biz bugüne kadar CHP’nin hep kavgasına, engellemelerine şahit olduk. Bu dönem ise yapıcı, müzakere eden, yeri geldiğinde masaya oturan, doğruya yanlış demeyen, yanlışı kavga etmeden eleştiren bir muhalefet bekliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyorlar.

AK Parti kurmayları, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talebi üzerine randevu vereceğini hatırlatarak, ‘Sayın Özel’i artık sık sık Külliye’de görebilirsiniz” yorumunu yapıyorlar. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanı Özgür Özel’i Külliye’ye davet eder mi?” sorularını ise, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Özel’i Türkiye’nin önemli meselelerinde bilgilendirebilir, önemli konularda masaya çağırabilir. Bugüne kadar ne yazık ki; Cumhurbaşkanlığı makamını reddeden CHP yönetimine tanık olduk. Biz iktidar ile Ana muhalefet arasında yeni bir dönem başladığını görüyoruz” ifadelerini kullanıyorlar.

Yeni Sivil bir Anayasa’yı uzun vadede çıkarmayı planlayan AK Parti, bu konuda acele etmeyecek. Yeni Sivil Anayasa’yı, Meclis’te tüm partilerin katılımıyla ortak mutabakatla çıkarmayı hedefleyen AK Parti, bu süreçte CHP’nin tam desteğini almayı umut ediyor. Yeni sivil bir anayasa için Ana Muhalefet Partisi CHP’nin desteğinin diğer muhalefet partileri üzerinde de etkili olacağı yorumlarını yapan AK Partililer, “AK Parti ile CHP neden ortak metinle anayasa teklifi hazırlamasın. Türkiye’ye bu tablo yakışır” değerlendirmesinde bulunuyor.